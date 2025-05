Sviluppo delle aree rurali: incontro di Far Maremma su bilancio programmazione e prospettive future

Grosseto. Si è tenuto questa mattina, al Granaio Lorenese di Alberese, l’incontro organizzato dal Gal Far Maremma dal titolo “Il programma Leader per lo sviluppo delle aree rurali nella provincia di Grosseto. Il bilancio della programmazione 2014-2022 e le prospettive future”, un momento di confronto tra amministratori locali, istituzioni, associazioni e cittadini, sui progetti realizzati sui territori, le esperienze di comunità locali e le sfide future delle aree rurali. All’iniziativa ha partecipato anche la vicepresidente della Regione Toscana e assessore all’agricoltura Stefania Saccardi.

Durante l’incontro sono stati presentati i dati salienti di un’attività intensa e capillare. Ad oggi, nell’ambito della programmazione 2014–2022, il Far Maremma ha contrattualizzato contributi per oltre 12,3 milioni di euro, con un avanzamento della spesa pari all’85,36% (10,5 milioni di euro liquidati) e una copertura del 98,92% della dotazione disponibile. In totale, i progetti finanziati sono 159 ed hanno coinvolto 182 beneficiari, di cui 171 privati e 110 pubblici. Tra i risultati più rilevanti si segnalano 13 progetti di rigenerazione delle comunità ammessi a finanziamento per un totale di 2,98 milioni di euro, con un forte protagonismo dei Comuni, in sinergia con il tessuto associativo locale.

La nuova programmazione Leader 2023–2027 prevede una dotazione di 7,7 milioni destinati al finanziamento dei progetti locali, con particolare attenzione ai sistemi di offerta turistico-culturali e ai servizi inclusivi per le comunità rurali. L’obiettivo è promuovere uno sviluppo sostenibile, attrattivo e capace di contrastare lo spopolamento delle aree interne. Nella programmazione 2023-2027 il territorio del Far Maremma coinvolgerà anche tutto l’Arcipelago Toscano.

Il Gal Far Maremma è inoltre capofila del Galpa Toscana (pesca e acquacoltura), un partenariato regionale che riunisce 78 soggetti pubblici e privati. La strategia Feampa 2021–2027 prevede un contributo di 5,4 milioni di euro per interventi nelle aree costiere toscane.

“Il lavoro svolto in questi anni – dichiara il presidente Marcello Giuntini – ha visto il Gal Far Maremma protagonista non solo nella gestione efficace delle risorse, ma anche nella creazione di reti solide, innovative e partecipate. Guardiamo al futuro con entusiasmo rafforzando il nostro impegno a servizio del territorio. Con il supporto della Regione Toscana e il coinvolgimento attivo di enti locali, il Far Maremma intende proseguire sulla strada dell’innovazione sociale, dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione delle identità rurali della Maremma e dell’Arcipelago toscano”.