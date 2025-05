Un maggio in musica per gli allievi e le allieve della scuola media: tutte le esibizioni

Follonica (Grosseto). Maggio in musica. Le ragazze e i ragazzi dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado “Pacioli” (la media di via Gorizia, dell’Istituto comprensivo Follonica 1) sono protagonisti, in questo ultimo mese dell’anno scolastico, di concerti e di manifestazioni in cui stanno mettendo in evidenza il loro talento, la loro competenza e la bellezza della musica come volano di crescita personale e collettiva.

Il primo impegno è stato, nei giorni scorsi, a Guardistallo, in occasione della terza rassegna Toscana Musica. Qui, i giovani artisti follonichesi hanno portato sul palco brani di vario genere, raccogliendo l’apprezzamento del pubblico e degli organizzatori, confermando l’alto livello qualitativo raggiunto dalla sezione musicale della Pacioli.

Sempre nei giorni scorsi, nell’ambito della manifestazione Follos, l’Orchestra Pacioli si è esibita in un suggestivo concerto, regalando ai presenti un momento di intensa emozione con un repertorio ampio e coinvolgente eseguito in modo impeccabile. A guidare gli allievi e le allieve in entrambe le manifestazioni è stato il professore Ivan Calò, docente di violino e direttore dell’Orchestra, con il supporto dei colleghi di strumento Bonizzella Meossi, docente di pianoforte, Augusto Lanzini, docente di clarinetto, e Luigi D’Alicandro, docente di tromba, che con dedizione e professionalità hanno preparato i loro alunni per questi importanti appuntamenti.

E ancora. Domenica 11 maggio, in occasione del corteo storico Follos 1838, è stata la volta del gruppo dei tamburini che, con la loro esibizione per la strade della città a seguito della parata in costume dell’Ottocento, hanno contribuito a ricreare le atmosfere del passato emozionando il pubblico presente.

l prossimi impegni saranno gli spettacoli del 27 e del 28 maggio alla Fonderia Leopolda. Saranno momenti di musica, canti, danze e recitazione che vedranno impegnati le ragazze e i ragazze del musicale insieme ai compagni delle altre sezioni della scuola “Pacioli”.

Il 27 maggio saranno presenti, cantando e suonando alcuni brani, anche i piccoli allievi delle classi quarte delle tre primarie dell’Istituto Follonica 1. Il 28 maggio sarà sul palco anche la filarmonica “Puccini Città di Follonica”, che eseguirà con l’Orchestra Pacioli il pezzo “Best of the West.” Inoltre, ospite di entrambe le serate sarà il chitarrista Sauro Gaggioli, che si esibirà come solista insieme all’Orchestra Pacioli.

“Le attività svolte dimostrano quanto la musica possa essere un potente veicolo di educazione, di socializzazione e di consapevolezza culturale – è il commento dei docenti di strumento -. Iniziative come queste rappresentano non soltanto un’occasione per mostrare le competenze acquisite, ma sono anche un momento fondamentale per la formazione globale degli alunni che imparano a lavorare in gruppo, ad affrontare il palcoscenico e a partecipare attivamente alla vita del territorio. Un sentito ringraziamento va all’associazione culturale Follos 1838, impegnata da anni nella riscoperta delle tradizioni popolari con eventi di grande valore storico e sociale, che ha saputo accogliere e valorizzare il contributo degli studenti della Pacioli con sensibilità e spirito collaborativo”.

E che la musica sia uno dei fiori all’occhiello di tutto l’Istituto Follonica 1, lo dimostra anche il grande contributo che offrono alla realizzazione dei concerti e delle varie manifestazioni musicali anche altri docenti e personale amministrativo del Comprensivo.

“La preziosa presenza nell’orchestra ‘Pacioli’ di alcuni docenti e di alcuni membri del personale amministrativo, pur non direttamente coinvolti con l’indirizzo musicale, è un forte segno di coesione che dimostra come la musica e il fare musica siano punti di forza dell’Istituto Follonica 1 – è il commento dei docenti di strumento Calo’, Meossi, Lanzini e D’Alicandro -. Ringraziamo i nostri colleghi che fanno parte dell’orchestra Pacioli: la professoressa di scienze e di matematica Francesca Birardi al flauto traverso, il professore di musica Stefano Borgianni al sax contralto, Giovanni Stallone della scuola primaria ‘Cimarosa’ al sax tenore e l’assistente amministrativo Rudi Migliorini al clarinetto”.