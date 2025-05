Sicurezza stradale: al via i lavori su quattro vie e nel piazzale delle scuole superiori

Follonica (Grosseto). Follonica si prepara a importanti interventi di manutenzione su diverse strade cittadine per un investimento totale di 100mila euro. I lavori, già in partenza questa settimana, riguarderanno il rifacimento delle pavimentazioni per garantire maggiore sicurezza sia per i pedoni che per i veicoli, su una superficie complessiva di circa 4.500 metri quadrati.

“Abbiamo ascoltato con attenzione le segnalazioni dei cittadini – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore ai lavori pubblici Giorgio Poggetti – e queste strade erano tra le priorità, non dimenticando la necessità di interventi nel futuro anche su altre vie. I lavori sono iniziati in questi giorni e ci impegniamo a completarli entro l’inizio della stagione estiva”.

Le vie interessate, nell’ordine, sono: la strada di accesso al cimitero (a breve si interverrà anche sui vialetti interni), via Matteotti, via Toscanini nella zona nuova, via Sanzio e, successivamente, il piazzale delle scuole superiori.

“Questi lavori sono fondamentali per il ripristino del decoro e della sicurezza stradale – aggiunge l’assessore Poggetti – e fanno parte di un piano più ampio, in vista dell’estate, per rendere Follonica più fruibile e accogliente per cittadini e turisti”.