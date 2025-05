Piazza della Palma, minoranza: “Maggioranza si rifiuta di fare chiarezza sul cantiere infinito”

Grosseto. “La maggioranza di Grosseto si rifiuta di fare chiarezza sul cantiere infinito di piazza della Palma”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i gruppi consiliari di Pd, con il capogruppo Davide Bartolini, Grosseto città Aperta, con il capogruppo Carlo De Martis, Movimento 5 Stelle, con il capogruppo Giacomo Gori, gruppo misto di minoranza, con i consiglieri comunali Rita Bernardini e Giacomo Cerboni.

“Sono ormai due anni che questa vicenda si trascina, tra silenzi, reticenze e un vero e proprio tiro alla fune tra amministrazione e impresa dei lavori – continua la nota –. È incredibile come questa maggioranza, invece di affrontare i problemi con trasparenza e coraggio, preferisca nascondersi dietro parole vuote e un muro di silenzio. Questa mattina, nel Consiglio comunale, abbiamo assistito a una fuga dalla realtà: il voto contrario all’istituzione di una Commissione d’indagine sul cantiere di Piazza della Palma è un gesto di totale irresponsabilità e di totale disprezzo nei confronti dei cittadini.

Perché questa reticenza? Perché il sindaco e la sua maggioranza vogliono evitare di mettere sotto la lente d’ingrandimento un’opera che ormai rappresenta il simbolo dell’incapacità amministrativa e della totale mancanza di trasparenza. L’assessore Agresti, nel suo intervento, sostiene che la sola parola ‘indagine’ potrebbe ‘far nascere dubbi’ che ci sia qualcosa sotto. Ma chi di noi ha mai detto che si voglia istituire una Commissione d’indagine perché sospettiamo qualcosa di losco?”.

“La verità è che questa Commissione serve per fare chiarezza, per acquisire documenti e atti necessari a ricostruire e capire come si possa essere arrivati a questa situazione fallimentare – sottolinea l’opposizione -.L’assessore ai lavori pubblici, poi, si permette di dichiarare che la Commissione sarebbe ‘inopportuna’ perché potrebbe rallentare i lavori. Ma quale inopportunità? Quale rallentamento? La verità è che questa amministrazione ha paura di essere controllata, ha paura di rendere conto ai cittadini di un cantiere che si trascina da anni, che ha già causato disagi ai commercianti e ai residenti, e che ormai rappresenta un fallimento totale. E ancora, l’assessore ai lavori pubblici ha dichiarato che alcune notizie o alcuni comunicati stampa vengono messi in risalto da una certa parte di stampa ‘accondiscendente’, cosa molto grave, mettendo in discussione l’obiettività dell’informazione, come se il problema fosse la stampa e non il disastro che si protrae sotto i nostri occhi”.

“E quando il Consiglio comunale, dopo aver bocciato la proposta di Commissione d’indagine, viene dichiarato chiuso perché la maggioranza non garantiva il numero legale, è chiaro che questa maggioranza preferisce lasciare i cittadini senza risposte, senza spiegazioni. Segnale evidente di come questa amministrazione sia distante anni luce dai bisogni e dalle preoccupazioni di chi vive e lavora in questa città. I cittadini, i commercianti, i residenti di piazza della Palma meritano rispetto e trasparenza. Non si può continuare a nascondere i problemi, né si può pretendere di controllare senza essere controllati. La politica deve rendere conto, sempre e comunque. La parte tecnica non può e non deve essere usata come scudo per nascondere incapacità o responsabilità – termina il comunicato -. Basta con le fughe dalla realtà. È ora di affrontare i problemi con coraggio, onestà e trasparenza. La città merita di più.