“Le Colline d’oro”: ecco il concorso benefico di pittura estemporanea

Follonica (Grosseto). Il Kiwanis Club Follonica sta organizzando per beneficenza il primo concorso nazionale di pittura estemporanea “Le Colline d’oro”.

Il concorso si svolgerà domenica 25 maggio, dalle 9 alle 17, all’agriturismo “Poggio Corbello”, in località lago dell’Accesa, nel comune di Massa Marittima (www.poggiocorbello.it).

Il concorso è finalizzato alla promozione dell’arte e della cultura in linea con la missione e i valori dell’urganizzazione “Kiwanis International” di cui il Club di Follonica fa parte.

Il concorso è aperto a tutti gli artisti di qualsiasi tendenza espressiva e ha un numero chiuso di 50 partecipanti.

L’iscrizione è avvenuta e può ancora avvenire con l’invio alla segreteria del Club della scheda di adesione, debitamente compilata e firmata.

La scheda si può richiedere per e-mail a lorianolotti@kiwanis.it o tramite WathsApp al numero 347.6754324 (a Loriano Lotti della segreteria organizzativa del Kiwanis Club di Follonica).

La partecipazione al concorso, comprensivo del brunch (pranzo di lavoro) è di 50 euro, da pagare tramite bonifico sul conto corrente intestato a Kiwanis Club Follonica, Iban IT04T0306909606100000197965 (Banca Intesa).

Per ora hanno aderito al concorso numerosi pittori provenienti da ogni parte d’Italia.

I ritardatari potranno ancora farlo inviando la propria iscrizione fino a venerdì 23 maggio.

Il programma

Il programma è il seguente:

ore 9.00, vidimazione delle tele e assegnazione del numero identificativo;

ore 13,00, b runch;

runch; ore 17.00, consegna delle opere prive di firma ed esposizione al pubblico;

ore 20.00 premiazione e proclamazione dei vincitori.

Seguirà una conviviale di gala.

La giuria

Il Kiwanis Club Follonica ha nominato una giuria di esperti composta dal presidente Dott.ssa Daniela Pronestì, critica e storica dell’arte, editrice della rivista mensile “La Toscana Nuova”; primo giurato Marco Bruni, pittore, poeta, scrittore e musicista, presidente del Kiwanis Club Follonica; secondo giurato l’architetto Gian Paolo Bonesini, scultore, pittore, acquarellista, socio onorario del Kiwanis Club Follonica; terzo giurato la dott.ssa Carla Moscatelli, artista, pittrice, presidente designata del Kiwanis Club Follonica; quarto giurato il professor Claudio Spinelli, chirurgo, artista, scrittore, pittore, professore ordinario all’Università di Pisa, socio onorario del Kiwanis Club Follonica.

La giuria avrà il compito di esaminare le opere e proclamare con motivazione di merito il 1°, 2°, 3° classificato.

Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.

I primi tre classificati riceveranno una targa d’onore e saranno ospiti del Club con una conviviale di gala e il pernottamento per due persone, valido anche in tempi successivi previo accordi con ladDirezione dell’agriturismo “Poggio Corbello” (Tel. 0566.919029 – Cell. 338.9764584 – 338.3009928).

A termine della giornata verrà effettuata una conviviale di Gala alla quale parteciperanno i soci dei Club Kiwanis di Follonica e della Toscana, i pittori vincitori del concorso, autorità, ospiti, membri di giuria e tutti i pittori partecipanti al concorso.

Sarà presente come testimonial, alla prima edizione del premio nazionale di pittura estemporanea “Le Colline d’oro”, il maestro toscano Carlo Ciucchi, in arte “Picchio” , che riceverà, da parte del Club Kiwanis di Follonica, un premio alla carriera per meriti artistici: per aver messo il suo talento al servizio dell’impegno sociale, realizzando opere che affrontano temi come la guerra nucleare e l’ambiente, facendosi portavoce di un messaggio di pace e di speranza.

Il ricavato dalla giornata sarà devoluto interamente nell’aiuto e nel sostegno di bambini particolarmente bisognosi della provincia di Grosseto.