“William Shakespeare, la verità è altrove”: conferenza emozionale di Giacomo Moscato

Grosseto. Venerdì 23 maggio, alle 17, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, avrà luogo la conferenza emozionale del professor Giacomo Moscato sul seguente tema: “William Shakespeare, la verità è altrove”.

La questione relativa all’identità di William Shakespeare è diventata un dibattito acceso tra gli studiosi e gli appassionati di letteratura. La teoria tradizionale sostiene che William Shakespeare, nato a Stratford-upon-Avon nel 1564, sia stato un attore e drammaturgo inglese, compositore delle opere a lui attribuite, come “Romeo e Giulietta”, “Amleto”, “Macbeth”; si sono tuttavia fatte strada alcune ipotesi alternative, secondo le quali Shakespeare non può essere considerato lo scrittore di quei testi e che la sua identità sia stata inventata o falsificata. Alcune fra le tesi alternative più seguite sottolineano la mancanza di documenti che attestino una connessione tra Shakespeare e le sue opere e sostengono che le prove storiche e letterarie disponibili non siano sufficienti per confermare la sua autoría.

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione della società Dante Alighieri.