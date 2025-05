Incendio in una villa quadrifamiliare: fiamme in un terrazzo e in due appartamenti

Monte Argentario (Grosseto). Poco dopo la mezzanotte di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Orbetello è intervenuta in località Pianone alto, nel comune di Monte Argentario, per un incendio sviluppatosi in una villa quadrifamiliare.

Le fiamme hanno coinvolto un terrazzo e si sono propagate parzialmente all’interno di due appartamenti. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare rapidamente l’incendio, evitando conseguenze ben più gravi.

Nell’incendio non si sono registrate persone ferite e i danni sono stati limitati a complementi d’arredo esterni e interni e ad una tettoia sul terrazzo. Non risultano problemi di stabilità strutturale, ma per precauzione è stata interdetta l’area del terrazzo interessata dal rogo.

Sul posto sono intervenuti il funzionario di servizio dei Vigili del Fuoco di Grosseto, i Carabinieri delle stazioni di Porto Santo Stefano e Orbetello e personale sanitario.

Foto d’archivio