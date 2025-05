Assemblea annuale del Caseificio: bilancio positivo e nuovi progetti per il futuro

Sorano (Grosseto). Si è tenuta nei giorni scorsi, nei locali del Circolo Alba di Pratolungo (a Sorano) l’assemblea annuale del Caseificio, un appuntamento importante per tracciare il bilancio dell’anno trascorso e delineare gli obiettivi per il futuro.

Nonostante un contesto economico complesso, la cooperativa ha chiuso l’anno con un bilancio in attivo, seppur con margini contenuti, confermando così la solidità e la tenuta del modello cooperativo anche in un momento non semplice per il comparto zootecnico.

Durante l’assemblea il presidente Luciano Nucci ha tenuto un intervento articolato, nel quale ha espresso – accanto alla soddisfazione per i risultati raggiunti – anche una forte preoccupazione per l’andamento del settore, in particolare per l’abbandono progressivo dell’attività di allevamento nelle aree interne. Una tendenza che, secondo Nucci, va ben oltre le questioni economiche o di remunerazione e che tocca invece anche aspetti culturali profondi legati all’identità del territorio.

«La nostra base sociale è il cuore della cooperativa – ha dichiarato il presidente –: senza allevatori, senza la loro presenza attiva, non possiamo esistere. Rischiamo di vedere scomparire un’intera cultura produttiva e con essa la territorialità dei nostri prodotti, che diventerebbero sempre più generici e lontani dalle loro origini».

Da qui l’appello a un cambio di passo nella politica agricola e zootecnica, con la richiesta di interventi concreti e strutturali da parte delle istituzioni, capaci di supportare chi ancora crede in questo mestiere e nel valore della cooperazione. Nonostante le difficoltà, il Caseificio guarda però al futuro con determinazione. Sono in corso infatti importanti progetti di rinnovamento, sia strutturale che produttivo.

Dal punto di vista energetico, sono stati avviati interventi che puntano alla sostenibilità e al risparmio, con l’installazione di impianti fotovoltaici: un investimento green che consentirà un veloce ritorno economico. Parallelamente, grazie ai fondi del bando attuativo dell’intervento SRD013 si sta profondamente rinnovando il reparto produttivo, che è cuore e motore del caseificio, consentendo all’azienda di migliorare l’efficienza e la qualità della produzione.

Infine, grande soddisfazione è stata espressa anche per il recente conseguimento della certificazione Ifs, standard internazionale di qualità e sicurezza alimentare. Un traguardo importante che apre al Caseificio nuove opportunità commerciali e mercati, permettendo di collaborare con marchi nazionali e internazionali e di entrare in nuove catene distributive con prodotti certificati a peso fisso.

«Abbiamo seminato molto – ha concluso Nucci – e adesso speriamo di poter raccogliere i frutti di questo lavoro».

L’assemblea si è conclusa con un pranzo sociale al Circolo Alba di Pratolungo, a cui hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni locali, a conferma del legame forte tra la cooperativa e il territorio che rappresenta.