Simulazione di un incidente e primo soccorso: la Misericordia organizza dimostrazioni

Manciano (Grosseto). In occasione della 51^ Sagra della fragola, che si svolgerà nei prossimi due fine settimana a Marsiliana, la Misericordia di Manciano, in collaborazione con la Pro Loco, ha organizzato una serie di dimostrazioni di primo soccorso per domenica 25 maggio, dalle 15.30 alle 17.

Nello specifico, sarà simulato un evento cardiaco improvviso in un ambiente pubblico, quale un arresto cardiocircolatorio, con un primo intervento di soccorso effettuato da alcuni presenti, che provvederanno a contattare i servizi d’emergenza attraverso il numero unico per le emergenze 112. Successivamente, i mezzi di soccorso della Misericordia, con a bordo personale dipendente e volontario, interverranno sull’evento mettendo in pratica i protocolli del supporto vitale di base e della defibrillazione. Oltre a ciò, è prevista anche una simulazione di un incidente con il coinvolgimento di persone, che vedrà anche in questo caso l’intervento immediato del personale del soccorso sanitario.

“Iniziative di questo genere – spiega il responsabile della formazione Luca Giorgi – rivestono carattere di particolare importanza per sensibilizzare le persone su cosa fare nei momenti di emergenza, quali possono essere un arresto cardiaco improvviso o un incidente stradale. Mettere in pratica le giuste manovre, insieme ad una immediata attivazione dei servizi di emergenza attraverso il numero unico per le emergenze 112, può davvero fare la differenza. Inoltre, grazie ad attività dimostrative-esercitative come quella del 25 maggio a Marsiliana, i nostri operatori possono migliorare la loro formazione. Pertanto, invito tutti a partecipare”.