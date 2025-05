“Scelto da noi”: gli studenti hanno decretato i libri vincitori del concorso letterario

Massa Marittima (Grosseto). “Un mistero per gatto cagliostro” di Fabrizio Altieri, edizioni Piemme (illustratore Stefano Turconi) e “Il giardino incantato” di Luca Tortolini, edizioni Orecchio Acerbo, (illustratrice Maja Celija) sono i due libri vincitori della 31^ edizione del concorso “Scelto da noi“, rispettivamente della sezione narrativa e della sezione albi illustrati, graphic novel e silent book.

A decretare i vincitori sono stati gli alunni e le alunne delle ultime due classi della scuola primaria di Massa Marittima, Valpiana, Prata, Monterotondo Marittimo, Montieri e Boccheggiano, (Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi”), che hanno scelto tra le due cinquine finaliste.

La premiazione si terrà il 30 maggio alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima.

Il premio “Scelto da noi” nasce nel 1994 dall’idea di alcuni insegnanti della scuola elementare di Massa Marittima e della biblioteca comunale “Gaetano Badii” con la finalità di promuovere la lettura tra gli alunni della scuola primaria. L’Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” e la biblioteca comunale collaborano per portare avanti questa iniziativa ormai da oltre trent’anni.

“Il concorso ‘Scelto da noi’ è un esempio virtuoso di come la collaborazione tra scuola e istituzioni possa promuovere la lettura in modo attivo e coinvolgente – spiega Sara Montemaggi, assessore comunale all’istruzione di Massa Marittima -. Il fatto che siano proprio i bambini a scegliere i libri vincitori rende questa iniziativa autentica e formativa. È emozionante vedere l’entusiasmo con cui le nuove generazioni si avvicinano alla lettura iniziando a sviluppare uno spirito critico. Come amministrazione continueremo a sostenere con convinzione questo progetto, che da oltre trent’anni fa crescere cultura e partecipazione sul nostro territorio”.