G20 delle spiagge: al Comune di Castiglione della Pescaia la delega per l’ambiente

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La crescita del G20 delle spiagge viene accompagnata da un’adeguata riorganizzazione del più importante network pubblico del turismo italiano: oltre alla figura del coordinatore nazionale, sono state individuate altre 3 funzioni ritenute rappresentative di tutte le realtà territoriali del Paese che, con il ruolo di vicecoordinatori, svilupperanno l’attività interna ed esterna del network.

All’unanimità sono stati eletti Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti, confermata nel ruolo di coordinatrice nazionale del network per i prossimi due anni; Laura Giorgi, sindaco di Lignano Sabbiadoro, vicecoordinatore per le regioni del nord Italia; Luigi Di Prisco, presidente del Consiglio comunale di Sorrento, vicecoordinatore delle regioni del sud Italia; Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena, vicecoordinatore delle isole.

Inoltre, per favorire una maggiore definizione e approfondimento sulle tematiche da sempre all’ordine del giorno del G20 delle spiagge, i sindaci hanno deciso l’affidamento di deleghe specifiche: delega per l’ambiente al Comune di Castiglione della Pescaia; delega per il commercio al Comune di Riccione; delega sulla fiscalità locale al Comune di Jesolo; delega per il demanio e la balneazione al Comune di Bibbona; delega sulle comunità energetiche e sostenibilità al Comune di Alghero; delega alla sicurezza al Comune di Chioggia.

«Sono molto soddisfatta ed onorata dell’incarico ricevuto dal G20 delle spiagge – dichiara il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – perché le tematiche ambientali sono da sempre uno dei cavalli di battaglia della sottoscritta, visto che anche negli anni da vicesindaco ho sempre avuto la delega all’ambiente, un argomento trasversale a tutte le azioni che vengono messe in campo in ogni situazione. Oggi, poi, la sostenibilità ambientale è diventata un mantra da cui nessuno può esimersi per riuscire ad essere competitivo e allettante da tutti i punto di vista. Inoltre, questa nuova formula direttiva del network è molto importante per essere ancora più coinvolgente e convincente nel portare avanti gli obiettivi per i quali è nato».

Nelle varie sale messe a disposizione dalla Fondazione Alghero, i sindaci del G20 delle spiagge, le tante delegazioni dei Comuni ospiti, esperti e privati del settore turistico, affrontano e dibattono sui temi che i Comuni delegati poi dovranno rendere politiche amministrative e buone pratiche.