Dante Alighieri e la Generazione Alpha: se ne parla in una conferenza

Grosseto. Lunedì 19 maggio, alle 17, alla Fondazione Polo universitario grossetano, il professor Massimo Arcangeli terrà una conferenza dal titolo “Dante, la Generazione Alpha e il politicamente (s)corretto”.

La conferenza

La Generazione Alpha è il termine utilizzato per descrivere i nati tra il 2010 e il 2025, successivi alla Generazione Z, cresciuti in una società globalizzata dominata dalla tecnologia, dai social media, dall’intelligenza artificiale, abituati a ricevere informazioni personalizzate e a imparare in modo precoce e adattivo.

Può rivelarsi un accostamento interessante quello fra la Generazione Alpha e Dante Alighieri, che l’immaginazione ha portato ad esplorare mondi ultraterreni e a creare opere straordinarie; i cosiddetti nativi digitali già sperimentano mondi virtuali e realtà aumentate, utilizzando le tecnologie per creare nuove forme di narrazione e comunicazione.

Il politicamente corretto risulta un modo di promuovere la coesione sociale e il rispetto reciproco, ma può anche suscitare critiche per essere eccessivamente restrittivo o per limitare la libertà di espressione.

La Generazione Alpha, ancora in fase di formazione, non adotta o manifesta un rapporto stabile con il politicamente corretto, ma sicuramente i social media influenzano il suo modo di rapportarsi e interagire con le persone e con gli eventi; inoltre, come ogni generazione, potrebbe avere opinioni diverse sul politicamente corretto, quindi discutere e criticare le norme e le convenzioni in uso. Sintetizzando, il rapporto fra la Generazione Alpha, Dante e il politicamente (s)corretto è un esempio di quanto le diverse epoche e culture influenzino il modo di pensare e di esprimersi, e le tecnologie digitali possano modificare il modo in cui comunichiamo e interagiamo.

Massimo Arcangeli è professore ordinario di Linguistica italiana al’Università di Cagliari, autore di libri, saggi, articoli scientifici e divulgativi, critico letterario. Svolge lezioni e conferenze anche fuori del nostro Paese, dirige numerosi festival culturali, collabora con la radio e la televisione pubblica, con l’Istituto dell’enciclopedia italiana (Treccani), con la società Dante Alighieri in Italia e all’estero e con alcuni dei più importanti quotidiani nazionali.

L’iniziativa e organizzata dalla società Dante Alighieri in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano.