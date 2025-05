Centri estivi per bambini e ragazzi, aperte le iscrizioni: ecco come presentare la domanda

Colline Metallifere (Grosseto). L’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, tramite il Coeso Società della Salute, organizza il servizio estivo per minori che abbiano compiuto i 3 anni di età e non abbiano superato i 14 anni al momento dell’iscrizione.

Tale servizio è svolto con modalità diverse nei vari comuni dell’Unione. La domanda di iscrizione, completa di ogni documentazione e comprensiva del pagamento della quota di compartecipazione, deve essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2025, esclusivamente attraverso procedura informatica on line al seguente link: https://www.comune.grosseto.it/coeso/DomandeServizi/

Ecco modalità e tempi di svolgimento del servizio nei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada. Tutti i dettagli sono disponibili negli avvisi pubblicati nella sezione “Estate 2025: i servizi per minori organizzati dal Coeso per alcuni Comuni” del sito del Coeso Grosseto a questo indirizzo: https://www.coesoareagr.it/2025/05/15/estate-2025-i-servizi-per-minori-organizzati-dal-coeso-per-alcuni-comuni/

Massa Marittima

Il servizio è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni; si terrà dal dal 23 giugno al primo agosto e sarà suddiviso su tre turni. Le attività si terranno al centro sociale Auser di Massa Marittima e nelle aree verdi limitrofe, al Parco di Poggio e allo stadio comunale.

Numero di iscrizioni: 35 minori per turno, di cui 3 diversamente abili.

Orario del servizio: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.00 alle 13.00, e martedì e giovedì, dalle 8.00 alle 16.00.

Monterotondo Marittimo

Il servizio è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, di cui 10 nella fascia di età dai 3 ai 5 anni e 30 fascia nella fascia di età dai 6 ai 14 anni; si terrà dal 7 luglio al 29 agosto e sarà suddiviso su quattro turni. Le attività si svolgeranno al centro polivalente dell’ex Acli; sono previste anche alcune escursioni e gite.

Numero di iscrizioni: 40 minori per turno, di cui 1 diversamente abile

Orario del servizio: dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.00 alle 16.00.

Montieri

Il servizio è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, diviso per due fasce di età e si terrà dal 7 al 25 luglio (per i ragazzi dai 6 ai 14 anni) e dal 14 luglio all’8 agosto (per i bambini dai 3 ai 5 anni). Le attività si svolgeranno in uno stabilimento balneare di Scarlino.

Numero di iscrizioni: 45 minori tra tutti e due i turni di cui 2 diversamente abili.

Orario del servizio: dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 16.30.

Possono iscriversi anche i minori residenti nelle frazioni di Prata, Tatti e Niccioleta del comune di Massa Marittima.

Roccastrada

Il servizio è rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e si terrà dal 1° luglio al 31 agosto, su due turni. Le attività si svolgeranno a Roccastrada, Sassofortino e Ribolla.

Numero di iscrizioni: 60 minori, suddivisi, per ogni sede prevista, in gruppi di circa 20 minori, di cui 10 di età compresa tra i 3 e i 5 anni e 10 di età compresa tra i 6 e i 14 anni. E’ prevista inoltre la presenza complessiva di 3 minori diversamente abili per turno.

Orario del servizio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì, dalle 8.30 alle 16.30.