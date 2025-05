Zona industriale, l’opposizione: “Palestra ‘fantasma’ sfida le regole, il Comune intervenga”

Follonica (Grosseto). “A Follonica, tra capannoni e attività produttive, le palestre non sono una novità. Alcune realtà hanno scelto di insediarsi in queste aree seguendo l’iter previsto dalla normativa: cambio di destinazione d’uso, autorizzazioni sanitarie, permessi commerciali”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono le consigliere e i consiglieri di opposizione Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella.

“Non è questo il caso della nuova attività comparsa recentemente. Si tratta di una palestra che, a quanto risulta da un accesso agli atti, opera in totale assenza di titoli abilitativi – continua la nota -. Nessuna autorizzazione urbanistica, pratica antincendio non ancora conclusa, nessun permesso sanitario o commerciale vista la presenza in loco di distributori alimentari e dispenser per acqua, nessuna autorizzazione a quella mega insegna che campeggia in bella vista sulla strada e sul fronte dell’immobile. Eppure, l’attività è in pieno svolgimento: corsi attivi, attrezzi, clienti e un via vai quotidiano da un edificio che, di fatto, non potrebbe aprire al pubblico, ma che nel frattempo sta lavorando e sta incassando. Peccato che dai registri pubblici lì adesso risulta esserci ubicati degli uffici amministrativi. Chi controlla? In che tempi si controlla?”.

“Mentre piccoli imprenditori, artigiani e gestori di impianti sportivi affrontano ogni giorno iter complessi e onerosi per ottenere autorizzazioni e rispettare le normative, qui sembra bastino un’insegna (senza nemmeno aver iniziato la pratica) e qualche attrezzo per avviare l’attività – sottolineano i consiglieri –. Un evidente squilibrio che genera frustrazione e legittime domande in chi opera onestamente, investendo tempo e risorse per stare nelle regole. Questo invece rischia di essere un precedente pericoloso. Se oggi si chiude un occhio su una palestra, chissà per quali motivi (sic), domani potrebbe toccare a un bar, a un centro estetico o a una sala giochi. Se passa il principio del ‘fai e poi si vedrà’, allora a che servono i regolamenti comunali, le destinazioni d’uso, le autorizzazioni sanitarie?”.

“Follonica merita chiarezza. E rispetto delle regole. Non è solo una questione commerciale o burocratica. È una questione di legalità, equità e rispetto verso chi ogni giorno porta avanti un’attività in modo onesto, affrontando vincoli, controlli e spese. Follonica non può diventare il terreno fertile per l’illegalità silenziosa – termina la nota -. Servono controlli. Serve una presa di posizione chiara da parte delle istituzioni, soprattutto del sindaco Matteo Buoncristiani, dell’assessore alle attività produttive Stefano Boscaglia e dell’assessore alla legalità ed alla Polizia Municipale Giorgio Poggetti. E serve ora”.