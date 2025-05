Rendiconto di gestione 2024: via libera dal Consiglio comunale

Gavorrano (Grosseto). Il Consiglio comunale di Gavorrano ha approvato nella seduta odierna il rendiconto di gestione per l’esercizio 2024, documento fondamentale che testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire una gestione accurata, trasparente, efficiente e orientata al benessere della comunità.

L’esercizio finanziario si è chiuso con un avanzo di amministrazione applicabile pari a 1.064.247,46 euro, di cui 616.000 euro vincolati e 76.000 euro destinati a nuovi investimenti. Un elemento di particolare rilevanza è stata l’applicazione contestuale del risultato di amministrazione: una scelta che permette di anticipare le tempistiche operative, consentendo agli uffici comunali di attivare sin da subito le procedure necessarie per la realizzazione degli interventi e degli investimenti programmati.

Entrate extratributarie in aumento

Nel 2024 si è registrato un aumento delle entrate extratributarie rispetto al 2023. Tra le voci principali si evidenziano: proventi del Codice della Strada, cresciuti da 27.000 euro nel 2023 a 97.000 euro nel 2024, grazie all’attivazione di autovelox e al reintegro di personale nel corpo di Polizia Municipale; proventi da concessioni cimiteriali, incrementati di circa 140.000 euro, frutto di un’intensa attività di revisione delle concessioni scadute; sanzioni amministrative per il controllo e la repressione di illeciti, salite a 148.088 euro rispetto ai 55.741 euro del 2023.

Forte investimento nel sociale

Nel corso del 2024, è da sottolineare una forte impronta dell’amministrazione comunale verso il sociale, sono infatti stati destinati 107.653,48 euro di risorse correnti al settore sociale, finanziando: la gestione della ludoteca comunale; l’integrazione dei canoni di locazione per 36 famiglie; buoni sport per minori in situazione di disagio sociale; bonus per figli minori con gravi disabilità; trasferimenti a Gavorrano Solidale; l’estensione del tempo lungo per 5 bambini del nido d’infanzia comunale.

Opere pubbliche e interventi sul territorio

Numerosi anche gli interventi infrastrutturali completati o avviati: completamento del primo stralcio della messa in sicurezza di via del Sicomoro a Giuncarico; ristrutturazione e messa in sicurezza del campo multifunzionale a Giuncarico; completamento del recupero del primo stralcio di via Pannocchieschi a Gavorrano; ampliamento della Rsa Casa Maiani; rifacimento di asfalti e segnaletica in alcune zone a Bagno di Gavorrano; efficientamento energetico della scuola primaria di Caldana; restauro dei parcheggi a Ravi; restyling del parco di Bagno di Gavorrano; installazione di segnaletica e dossi dissuasori in varie zone del Comune; avvio dei lavori per la nuova palestra e la mensa scolastica nella scuola di Bagno di Gavorrano.

“Questo rendiconto non è solo un documento tecnico, ma la concreta dimostrazione di una gestione responsabile e lungimirante delle risorse pubbliche. Abbiamo scelto di usare ogni margine disponibile per sostenere il tessuto sociale, investire nei servizi e migliorare la qualità della vita delle nostre comunità. Continueremo su questa strada con serietà e coerenza, mettendo sempre al centro i bisogni dei cittadini – dichiara Stefania Ulivieri, sindaco di Gavorrano, che detiene anche la delega al bilancio -. I risultati ottenuti sono stati frutto della perfetta sinergia tra l’organo politico e i dipendenti: fondamentale il lavoro svolto dall’intero organico comunale, a cui va il sincero ringraziamento dell’amministrazione”.