Più sicurezza nelle discoteche: potenziati i controlli delle forze dell’ordine

Grosseto. Ieri pomeriggio si è tenuta, in Prefettura, una riunione dedicata all’esame e all’aggiornamento del protocollo di intesa per la sicurezza nelle discoteche sottoscritto nel 2022.

Obiettivo quello di confermare la validità dell’impianto originario del patto e analizzare, a distanza di tre anni, nuove criticità emerse, così da rafforzare le misure per prevenire ogni tipo di violenza e illegalità all’interno e fuori dai locali.

Presenti i Comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Follonica, Scarlino, i vertici delle Forze dell’Ordine e le associazioni di categoria che rappresentano i titolari delle discoteche e degli addetti alla sicurezza.

La rinnovata intesa mira a promuovere una cultura del “divertimento nella legalità”, soprattutto nei confronti dei giovani, e a incrementare i livelli di sicurezza all’interno e in prossimità dei locali pubblici, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, dell’uso di sostanze stupefacenti e dell’abuso di alcool.

Le Forze dell’Ordine, con il coordinamento e il monitoraggio della Prefettura, provvederanno al rafforzamento dei servizi all’interno delle discoteche e nelle aree circostanti, specialmente in occasione di eventi per i quali si prevedono maggiori affluenze di pubblico.

Sotto il profilo dei controlli, saranno incrementate le attività da parte delle Forze di polizia per contrastare le organizzazioni di intrattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati e i casi di attività occasionali abusive ed elusive del regime autorizzatorio che realizzano forme di concorrenza sleale.

Previsto inoltre l’impegno per i gestori e gli operatori del settore di segnalare tempestivamente eventuali pericoli per la sicurezza e l’ordine pubblico, così come le associazioni di categoria aderenti sensibilizzeranno i propri associati a collaborare nel raggiungimento degli obiettivi condivisi, promuovendo la diffusione del protocollo e delle buone prassi da adottare nella gestione dei locali.

Al termine di un proficuo confronto che ha riaffermato la volontà della piena collaborazione con le Forze dell’Ordine da parte delle associazioni di categoria, rappresentanti e titolari delle discoteche, si è demandato ad un’apposita cabina di regia da tenersi in Prefettura il compito di analizzare congiuntamente le situazioni di illegalità che verranno settimanalmente segnalate.

Infatti, accanto alla consueta attivazione del numero unico di emergenza 112 per situazioni che richiedano un intervento immediato, la cabina di regia mira a favorire un’attenta valutazione preventiva delle dinamiche territoriali e a promuovere una rete di scambio informativo finalizzata alla prevenzione, segnalazione e gestione tempestiva di eventuali problematiche che possano compromettere il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento.

“Con l’incontro – ha detto il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino – si ribadisce l’impegno comune di promuovere modelli di divertimento sani, senza eccessi e abusi. La volontà è quella di raggiungere un giusto equilibrio tra tutti gli interessi coinvolti, così da garantire, specie nel corso della prossima stagione estiva, un incremento dei livelli di sicurezza all’interno e in prossimità dei locali”.