Nuovo Decreto sul Codice degli appalti pubblici: l’Ance organizza un seminario

Grosseto. Continua l’impegno dell’Ance Grosseto nell’organizzazione d’incontri tematici con i seminari tecnici di approfondimento sul nuovo Decreto Legislativo 209/2024 correttivo al Codice degli appalti pubblici.

Domani, dalle 10, nella sala conferenze dell’associazione, in viale Monte Rosa n. 56 a Grosseto, si svolgerà l’incontro durante il quale saranno analizzate le tematiche dell’affidamento dei lavori pubblici d’importo alle soglie di rilevanza europea, la rotazione sugli affidamenti diretti e le procedure negoziate.

Sarà approfondita anche la revisione dei prezzi, per l’obbligo nei contratti pubblici dell’inserimento delle clausole revisionali con una nuova disciplina applicativa e la gestione di un sistema di qualificazione degli operatori economici con i requisiti per gli esecutori dei lavori.

Relatore dell’incontro sarà l’avvocato Matteo Candidi, della Direzione Legislazione opere pubbliche dell’Ance.

Il seminario, aperto alle imprese socie dell’Ance, ad altri operatori interessati, ai liberi professionisti ed ai tecnici degli Enti appaltanti, non prevede oneri economici per l’iscrizione ed è riconosciuto dagli Ordini degli ingegneri, degli architetti e dai Collegi dei geometri e dei periti industriali della provincia di Grosseto per l’ottenimento dei crediti professionali.

La segreteria dell’Ance Grosseto, all’indirizzo info@ancegrosseto.it, è a disposizione per ogni eventuale informazione.