“MangiaMaremma” e Festa di san Bernardino: tanti appuntamenti in paese

Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per tre giorni di eventi nel territorio capalbiese.

Si comincia sabato 17 e domenica 18 maggio con “MangiaMaremma”, un appuntamento che si terrà in piazza dei Pini, promosso dal Centro commerciale naturale di Capalbio, in collaborazione con Futura Capalbio, Asd Capalbio calcio e 3K explore, con il contributo di Toscana promozione turistica e patrocinato dal Comune.

“Saranno sempre di più – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla cultura – gli eventi che accompagneranno i residenti e i visitatori nei prossimi mesi. Come amministrazione siamo felici di poter dare il nostro sostegno per poter incentivare l’incremento degli appuntamenti, costruendo un calendario condiviso e coordinato con le altre realtà del territorio. Ringraziamo il Centro commerciale naturale di Capalbio, la presidente Erika Marcucci e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di ‘MangiaMaremma’ e della Festa di san Bernardino”.

Sabato 17 maggio, alle 10, si terrà l’inaugurazione in piazza dei Pini dei vari stand con protagonisti i produttori artigianali ed enogastronomici della bassa Maremma, bar e street food. Alle 11, in piazza della Chiesa, ci sarà l’esibizione di volo libero dei rapaci con l’Asd falconeria Sunrise, mentre dalle 15 alle 16.30 sarà possibile partecipare al giro turistico nel borgo, guidato dai ragazzi capalbiesi. Alle 15.30, con partenza e arrivo sempre in piazza dei Pini, ci sarà il “Giro degli orti”, ovvero l’escursione con aperitivo finale promossa da 3K explore. Il cammino mira alla scoperta del territorio di Capalbio, passando per i sentieri della macchia mediterranea. Per maggiori informazioni e per partecipare al “Giro degli orti”, che avrà un costo di 20 euro a persona, è possibile chiamare il numero 391.4863637.

Sempre sabato 17 maggio, dalle 17.30 alle 19.30, in piazza dei Pini è in programma lo spettacolo di musica dal vivo di “Accordi e disaccordi”, mentre alle 18 e poi alle 21.30, in piazza della Chiesa, si terranno nuovamente le esibizioni in volo dei rapaci.

Domenica 18 maggio, dopo l’apertura degli stand in piazza dei Pini, alle 11 comincerà il concerto itinerante della Filarmonica grossetana, mentre alle 12 ci sarà l’esibizione di volo libero dei rapaci. Sarà possibile, infine, gustare il menu di “MangiaMaremma” alla trattoria La Torre, alla Bottega del Folle (che preparerà anche i drink), alla trattoria Toscana e all’Asd Capalbio calcio.

“‘MangiaMaremma’ sarà una due giorni – dichiara Erika Marcucci, presidente del Centro commerciale naturale di Capalbio – eterogenea, capace di coniugare l’arte, l’artigianato e l’enogastronomia del territorio. Ovviamente, invitiamo tutti i capalbiesi e i visitatori a partecipare, vivendo un weekend all’insegna del divertimento e dello stare insieme. Ringrazio, infine, l’amministrazione comunale per il supporto fondamentale che ha messo a disposizione dell’iniziativa”.

Martedì 20 maggio, invece, ci sarà la Festa di san Bernardino, il patrono di Capalbio. Sarà una giornata dedicata al divertimento dei più giovani, promossa dal Centro commerciale naturale di Capalbio, Futura Capalbio e Cosc – Sagra del cinghiale e con il patrocinio del Comune. Tutti gli under 14 potranno partecipare gratuitamente alla caccia del tesoro che comincerà alle 14.30 in piazza Carlo Giordano, a seguire si terrà poi una merenda. I ragazzi potranno anche partecipare, prenotando anticipatamente, al pranzo che si terrà al Nido dell’aquila, riserva di Monteti.

Per partecipare al pranzo e alla caccia al tesoro sarà possibile usufruire del servizio navetta che alle 12.30 partirà da Capalbio Scalo, per poi arrivare alle 12.40 a Borgo Carige e, dopo il pranzo, a Capalbio capoluogo. Per chi volesse solo partecipare alla caccia al tesoro, il servizio navetta partirà alle 14.10 da Capalbio scalo, passerà dieci minuti dopo a Borgo Carige e terminerà in piazza Carlo Giordano, a Capalbio.

Alle 17, inoltre, è in programma la messa nella Pieve di san Nicola e a seguire la processione di San Bernardino, che terminerà in piazza della Provvidenza.

“Torna un grande appuntamento – conclude Patrizia Puccini – per la comunità. La Festa di san Bernardino è un momento molto sentito dai capalbiesi, capace di coinvolgere sia le persone adulte che i più giovani. Siamo felici che in occasione delle celebrazioni per il patrono i ragazzi siano gli assoluti protagonisti delle attività promosse”.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo ccncapalbio@gmail.com oppure visitare i canali social del Ccn di Capalbio: https://bit.ly/4dpdiR6 (Facebook) e https://bit.ly/3SyU2H2 (Instagram).