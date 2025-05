“Lions in Piazza”: realizzate 564 prestazioni sanitarie grazie all’iniziativa del Lions Club

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Domenica 11 maggio il Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrum ha rinnovato il suo impegno al servizio della comunità con l’iniziativa “Lions in Piazza”, un’importante giornata di prevenzione e sensibilizzazione sanitaria.

Anche quest’anno l’evento ha registrato un grande successo, grazie al contributo di numerosi soci, all’instancabile disponibilità dei medici che hanno offerto gratuitamente e con grande professionalità le loro competenze, alla partecipazione attiva e sentita della cittadinanza castiglionese.

Il bilancio della giornata è stato straordinario. Sono state effettuate complessivamente 564 prestazioni sanitarie, così suddivise:

cardiologia 38 elettrocardiogrammi, 38 ecocardiogrammi, 38 visite cardiologiche;

38 elettrocardiogrammi, 38 ecocardiogrammi, 38 visite cardiologiche; screening e analisi 64 controlli pressori, 80 glicemie, 80 test dell’emoglobina glicata;

64 controlli pressori, 80 glicemie, 80 test dell’emoglobina glicata; visite specialistiche 29 dermatologiche, 21 diabetologiche, 16 odontoiatriche, 10 proctologiche, 27 otorinolaringoiatriche, 20 reumatologiche, 32 oculistiche, 6 psicologiche, 22 urologiche, 28 ortopediche, 15 radiologiche.

Un risultato che conferma la validità dell’iniziativa e il forte legame del Lions Club con il territorio.

“Un sentito ringraziamento va al Comune di Castiglione della Pescaia, all’Azienda Usl Toscana Sud Est, a Coeso, alla Vab, alla Croce Rossa, alla Confraternita della Misericordia di Buriano, alla Farmacia Falchetti – si legge in una nota del Lions , a tutti i medici, infermieri e volontari che hanno reso possibile la giornata, in particolare ai medici Andrea Palleschi, Assan Vasiri, Maurizio Perrone, Alfonso Coscarella, Camilla Andreini, Claudio Cosimo Pacella, Gian Pietro Sandrucci, Laura Sambuco, Ranieri Mantovani, Riccardo Paolini, Iannetta Giannotti, Marianna Maggi, Elisabetta Corsi, Antonio Biancofiore, Vera Leotta; agli infermieri Teresa Orlando, Francesco Piredda, Gemma Tavernelli, Leonardo Ontani. Un grazie speciale anche al Leo Club Francesco Iannitelli Grosseto per la preziosa collaborazione. Il Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrum continua con passione e dedizione la sua missione: essere al servizio del territorio e della sua comunità”.