“Giovani in musica” e “Musicasempre”: doppio appuntamento con i concerti di Agimus

Grosseto. Doppio appuntamento, giovedì 15 maggio, con gli eventi musicali di Agimus Grosseto. L’associazione presieduta e diretta dal maestro Gloria Mazzi propone i concerti di fine stagione 2024/2025 per “Giovani in musica” e l’Orchestra sociale “Musicasempre”.

Il programma

Giovedì 15 maggio, alle 18, nell’aula magna del Polo Bianciardi per il festival “Giovani in musica” – organizzato da Agimus Grosseto nell’ambito del progetto “Attraverso i suoni” con il patrocinio del Comune di Grosseto e il contributo di Castagneto Banca 1910 – va in scena il piano recital di Christos Fountos (ingresso gratuito).

Il programma prevede l’esecuzione della “Sonata n.39 in Re Maggiore” di Haydn, della “Sonata in Sol minore K35” di Scarlatti, “Ich ruf zu dir” di Bach-Busoni, “Sonata n.3 in Fa minore op.5” di Brahms e della “Sonata K455 in Sol Maggiore” di Scarlatti.

Christos Fountos (Nicosia, Cipro, 1997) ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte a 5 anni sotto la guida di Miroslav Gospodinoff e a 16 anni ha conseguito il diploma di pianoforte al Conservatorio nazionale di Cipro con il massimo dei voti e la lode. Un anno dopo ha eseguito il “Concerto per pianoforte n. 2” di Shostakovich come solista al suo debutto con la Cyprus Symphony Orchestra diretta da Alkis Baltas. A 18 anni ha iniziato a studiare con Philip Fowke al Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra, si è laureato nel 2019 con il massimo dei voti, ha ricevuto il Director’s Award for Excellence in piano, la Medaglia d’argento, il Nancy Thomas Prize per lo studente di pianoforte più meritevole ed è stato candidato alla Medaglia d’oro. Christos si esibisce regolarmente in tutto il mondo, come solista e con orchestra.

Sempre giovedì 15 maggio, alle 16, nella sede della Proloco di Roselle, in via Batignanese 1, si esibiscono i giovanissimi componenti dell’Orchestra sociale “Musicasempre” nello spettacolo di fine anno (ingresso gratuito).

Anche nella stagione 2024/2025 il progetto promosso da Agimus Grosseto, in collaborazione con la Pro Loco di Roselle e con il sostegno dell’assessorato al sociale del Comune di Grosseto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, ha permesso ai bambini del Poggio di Roselle di avvicinarsi gratuitamente allo studio e alla pratica musicale di diversi strumenti con le insegnanti Laura Bianchi (violoncello), Debora Andolina (violino) e Rossella Pratesi (flauto) per più di 100 ore di corso.

