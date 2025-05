Consorzio della laguna, il sindaco: “Abbiamo accelerato la procedura”

Orbetello (Grosseto). «Prima videoconferenza questa mattina (mercoledì 14 maggio, ndr) per discutere con tutti gli Enti coinvolti della costituzione del consorzio che gestirà il parco ambientale della laguna di Orbetello»: a darne comunicazione in Consiglio comunale il sindaco, Andrea Casamenti, che parla di una: «riunione positiva tra tutti gli Enti consorziati, Ministero dell’ambiente, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Orbetello e Comune di Monte Argentario».

«La videoconferenza – sottolinea il primo cittadino lagunare – è il primo passo di una forte accelerazione alla procedura di costituzione del consorzio richiesta dalla nostra amministrazione, ringraziamo il ministro Pichetto Fratin e il sottosegretario Barbaro per averci ascoltati e aver accolto le nostre istanze. Abbiamo già fissato la data del prossimo incontro, che sarà decisivo per la stesura dello statuto del consorzio stesso».

«La bozza sul tavolo – spiega il sindaco – è stata apprezzata da tutti, confermando l’ottimo lavoro del Ministero: sono necessarie soltanto alcune piccole modifiche che saranno apportate nei prossimi giorni. Questo è un risultato importante in quanto abbiamo chiesto tempi certi per la nostra laguna, per l’attivazione degli organi esecutivi e la direzione del Ministero si è dimostrata solerte. La prossima riunione, inoltre, tratterà le quote economiche e il potere decisionale di ogni Ente all’interno del consorzio e si inizierà a parlare anche dei finanziamenti sia per gli interventi ordinari che per quelli straordinari».

«Il prossimo appuntamento – conclude il sindaco – è stato fissato il 3 giugno, siamo molto soddisfatti che gli incontri stiano avvenendo così rapidamente e ci auguriamo di avere il prima possibile un nuovo assetto di gestione che sia utile a rimettere in equilibrio e a salvaguardare la nostra laguna, il nostro bene più prezioso»