Conferenza dei capigruppo, l’opposizione: “Maggioranza si dà alla fuga, è irrispettosa”

Grosseto.“Lunedì scorso, alle ore 12.30, è stata convocata la conferenza dei capigruppo, un appuntamento fondamentale per la corretta organizzazione dei lavori consiliari, dedicato a un tema particolarmente delicato e attuale: il comportamento da tenere durante le sedute del Consiglio comunale. Un’occasione, quindi, non solo tecnica, ma altamente politica, in cui si sarebbe dovuto tracciare un percorso condiviso di responsabilità istituzionale e rispetto tra le forze presenti in aula”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di Pd, Movimento 5 Stelle, Grosseto Città Aperta, gruppo misto di minoranza.

“Eppure, a quell’incontro si sono presentati soltanto i capigruppo delle forze di opposizione (Partito Democratico, Grosseto Città Aperta, Movimento 5 Stelle, gruppo misto di minoranza e Riformisti Sociali e Liberali). Unica eccezione, per quanto riguarda la maggioranza, è stato il capogruppo della Lega, giunto con quasi un’ora di ritardo – continua la nota –. La maggioranza, nella sua componente più rilevante, ha dunque scelto di non partecipare a una discussione tanto importante. Un’assenza che non è passata inosservata, soprattutto considerando il tema all’ordine del giorno, che riguarda la qualità del confronto democratico e il corretto svolgimento dei lavori consiliari”.

“Un paradosso ancor più evidente se si considera che, mentre si svolgeva la capigruppo, alcuni consiglieri di maggioranza, tra cui esponenti di Fratelli d’Italia, del gruppo misto di maggioranza e di Nuovo Orizzonte Civico, erano già presenti nella sala consiliare, in attesa di partecipare alla successiva seduta della terza commissione. Un segnale che rafforza la sensazione che l’assenza non sia stata causata da impedimenti oggettivi, ma da una scelta politica consapevole. La politica, anche nei suoi momenti più formali, è fatta di segnali. E quello lanciato dalla maggioranza, al netto di eventuali giustificazioni individuali, è un segnale che rischia di essere letto come un disinteresse verso il dialogo istituzionale e le regole della convivenza democratica. Un’occasione persa, che alimenta tensioni e mina la fiducia nel funzionamento stesso dell’organo consiliare – termina il comunicato -. Resta ora da capire se questa assenza rappresenti un episodio isolato o l’inizio di una deriva di chiusura e autosufficienza che, in democrazia, non può mai essere la strada giusta”.