Violenza online e Revenge Porn, ‘Tutto è Vita’: “Costretti ad annullare l’evento”

Grosseto. “Con grande rammarico siamo costretti a comunicarvi che, a causa di inadempienze da parte di alcuni dirigenti scolastici e della conseguente impossibilità di garantire la partecipazione degli studenti, l’evento ‘La violenza online, Revenge Porn e la sua psicologia’, previsto per venerdì 16 maggio nell’aula magna del Polo universitario di Grosseto, è annullato”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il centro antiviolenza “Tutto è Vita”.

“Ci dispiace constatare che i dirigenti scolastici coinvolti si sono resi inadempienti nelle comunicazioni e hanno mostrato un evidente disinteresse verso questo progetto, nonostante il suo riconoscimento e il successo ottenuto in altri capoluoghi di provincia – continua la nota –. È particolarmente doloroso rilevare che proprio nella città di Grosseto si sia manifestata una mancanza di rispetto verso gli adolescenti, da parte di chi, per ruolo e responsabilità, dovrebbe avere come priorità la loro educazione e protezione. Desideriamo inoltre sottolineare che l’evento era totalmente gratuito, patrocinato ufficialmente dal Comune di Grosseto, e progettato appositamente per spiegare ai giovani i pericoli, anche dal punto di vista penale, legati al fenomeno del Revenge Porn”.

“Si trattava di un’occasione preziosa non solo per apprendere come difendersi da questi attacchi online e come uscirne, ma soprattutto per comprendere come aiutare il prossimo a prevenire e affrontare tali situazioni di violenza digitale – termina il comunicato –. Nei prossimi giorni ci saranno le consegne delle targhe verso il Comune di Grosseto, il comando della Polizia Postale e il comando della Polizia Municipale”.