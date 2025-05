Verde pubblico, l’opposizione: “Approssimazione e nessuna programmazione da parte del Comune”

Follonica (Grosseto). “Follonica è sommersa dall’erba alta: marciapiedi impraticabili, aiuole abbandonate, rami che sfiorano il suolo. I cittadini convivono ogni giorno con una città trascurata. Non è un caso: è il risultato di una mancata programmazione e di una precisa scelta politica, quella di governare senza visione, rincorrendo le emergenze”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri e le consigliere di opposizione: Emanuele Betti (lista Andrea Pecorini Sindaco), Francesco Ciompi (Follonica a sinistra), Mirjam Giorgieri, Francesca Stella e Andrea Pecorini (Partito Democratico).

“Il bando per la manutenzione del verde è scaduto oramai da quasi un anno – continua la nota -. C’era tutto il tempo per predisporne uno nuovo, ma la maggioranza era impegnata altrove: a gestire le proprie divisioni interne, a sostituire dirigenti ritenuti ‘non fedeli’, a inseguire, invano, la costituzione lampo di una società multiservizi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un affidamento diretto da oltre 140.000 euro per soli quattro mesi, assegnato a una ditta che, non a causa sua, fatica a garantire qualche sfalcio sporadico qua e là. Il servizio è partito in ritardo e in modo disorganizzato, aggravato da una primavera piovosa che ha accelerato la crescita del verde. Il disagio per i cittadini è stato immediato ed è tuttora evidente. I giardini ed le aree verdi pubbliche sono impraticabili, dove l’erba alta compete con le siepi in altezza, le aiuole mal tenute dove prevalgono le erbacce invece dei fiori, i rami delle piante che impediscono il passaggio sui marciapiedi e le rotonde cittadine in completo stato di abbandono”.

“Nel frattempo, si cerca di vendere per ‘visione’ ciò che è semplice ordinaria amministrazione: la piantumazione di dieci alberi, spacciata come svolta verde, non è altro che la sostituzione di esemplari malati o abbattuti, secondo prassi storica del Comune – sottolinea l’opposizione -. Nulla di più. Nulla di nuovo. Occorre dirlo con chiarezza: oggi la gestione del verde a Follonica è affidata all’improvvisazione. Manca una pianificazione seria, manca trasparenza, manca una visione condivisa. E mentre si rincorrono piccoli annunci, la città paga un prezzo altissimo in termini di decoro, sicurezza e qualità della vita. La manutenzione del verde è un’attività complessa, che richiede programmazione e risorse. Conosciamo bene l’impegno dell’Ufficio manutenzioni del Comune, che sta facendo il possibile: non è certo loro la responsabilità di quanto sta accadendo”.

“È ormai evidente, tanto nella gestione del verde quanto nella vicenda di Senzun, che all’interno della maggioranza esista una profonda divisione: da una parte l’assessore al verde di Fratelli d’Italia Baietti, dall’altra l’Urban Center, con visioni diverse e spesso contrapposte su come curare e manutenere il patrimonio verde della città. Vittima di questa incoerenza e di questa lotta politica è Follonica stessa, che si ritrova ogni giorno più trascurata e senza una direzione chiara – termina la nota -. Nella scorsa campagna elettorale l’attuale maggioranza ha fatto del verde un cavallo di battaglia, ma, al momento, ciò che abbiamo sotto gli occhi è solo incuria, disinteresse e degrado”.