La Bandiera blu sventola ancora su Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Anche quest’anno il sindaco Elena Nappi ha ritirato a Roma la Bandiera blu della Fee, il prestigioso riconoscimento internazionale all’eccellenza ambientale di quelle località turistiche balneari che mettono in campo azioni per preservare il proprio territorio, dalla pulizia del mare alla sicurezza delle spiagge, alla tutela del paesaggio urbano.

La cerimonia si è svolta questa mattina nella sala convegni del Cnr – Consiglio nazionale delle ricerche.

«Un obiettivo raggiunto lavorando con costanza e serietà giorno dopo giorno – dichiara il sindaco Elena Nappi -, un lavoro di squadra che impegna pubblico e privato a migliorare continuamente i propri servizi per essere all’altezza delle richieste e delle esigenze dei cittadini che vivono nel territorio e dei turisti che scelgono di frequentarlo ogni anno. Siamo orgogliosi di potersi fregiare da 26 anni di questo vessillo che è simbolo riconosciuto a livello internazionale di eccellenza, di qualità e di sostenibilità ambientale».

Sempre più rigorosi e complessi i criteri da rispettare per ottenere il riconoscimento Fee. Il Piano di azione per la sostenibilità presentato dal Comune di Castiglione della Pescaia soddisfa tutti gli obiettivi di salvaguardia ambientale richiesti, che vanno dall’efficienza degli impianti di depurazione, alla gestione dei rifiuti, la qualità delle acque di balneazione e la pulizia delle spiagge, la sicurezza di turisti e bagnanti, l’accessibilità, la manutenzione dell’arredo urbano, la mobilità sostenibile, la tutela delle aree naturalistiche, la promozione e comunicazione dell’educazione ambientale e del turismo sostenibile.

Da 26 anni consecutivi la Bandiera blu sventola sui pennoni del paese e su quelli del porto di Punta Ala.