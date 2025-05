Incubatoi: accordo tra Regione e Comune per ripopolamento della trota mediterranea

Santa Fiora (Grosseto). Nuova iniezione di risorse per il ripopolamento dei corsi d’acqua toscani e per la tutela della fauna ittica.

La Giunta regionale, su iniziativa della vicepresidente e assessore regionale all’agroalimentare Stefania Saccardi, ha approvato lo schema di accordo tra la Regione Toscana e il Comune di Santa Fiora per concorrere alla gestione dell’incubatoio ittico di Santa Fiora-Arcidosso.

Saranno pertanto assegnati 60mila euro al Comune di Santa Fiora (30mila nel 2026 e 30mila nel 2027) quale sostegno a gestione della struttura che, per il ripopolamento dei corsi d’acqua, produce ceppi autoctoni di trota mediterranea, una specie una volta ampiamente diffusa nei torrenti toscani, ma oggi in grave rischio di estinzione.

“Un accordo funzionale – ha detto la vicepresidente Saccardi – a portare avanti un’attività fondamentale per l’incubatoio di Santa Fiora, uno dei pochi in Italia in grado di fornire materiale per la semina nei fiumi. Questo accordo e il conseguente finanziamento è solo l’ultimo tassello di un percorso partito molti anni fa con l’inizio della selezione del ceppo autoctono. Grazie all’incubatoio di Santa Fiora possiamo ripopolare tutte le acque della provincia di Grosseto e del Monte Amiata”.