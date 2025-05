“Se io non voglio, tu non puoi”: inaugurata una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Grosseto. Questa mattina a Principina a Mare è stata inaugurata una panchina rossa simbolo del rifiuto della violenza fisica, psicologica ed economica sulle donne.

“La panchina – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e gli assessori Angela Amante, Maria Chiara Vazzano e Riccardo Ginanneschi –, donata dall’amministrazione comunale, mira a rendere evidente l’impegno per un cammino condiviso volto a sensibilizzare ed educare tutti verso comportamenti adeguati. Tutto quello che rimanda al tema del rispetto delle donne merita di essere non solo sostenuto, ma incentivato. La nostra amministrazione crede nella forza dei fatti: anche in questo senso, iniziative tangibili e visibili a tutti sono le benvenute”.

Preziosa è stata la collaborazione con la Pro loco di Marina di Grosseto e Principina a mare, che ha sostenuto con forza l’iniziativa.

“Siamo lieti – sottolinea Loretta Teresini, presidente della Pro loco – di accogliere questa panchina donata dal Comune. Lasciare un segno tangibile e forte come una panchina rossa ci fa riflettere e ricordare tutte le donne emarginate, maltrattate o morte per mano di uomini violenti”.

Sulla panchina è stata apposta una targa con su scritto “Se io non voglio, tu non puoi” e il numero 1522 relativo al servizio emergenziale antiviolenza e antistalking.

All’inaugurazione della panchina hanno preso parte anche esponenti della Pro loco e la presidente della Consulta per la disabilità, Valentina Corsetti.