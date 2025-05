Iscrizioni al nidi d’infanzia: pubblicata la graduatoria provvisoria

Follonica (Grosseto). Da oggi, lunedì 12 maggio, è pubblicata e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Follonica la graduatoria provvisoria relativa all’iscrizione al nido d’infanzia Le Mimose per l’anno educativo 2025/2026.

La graduatoria provvisoria è disponibile al seguente link: https://www.comune.follonica.gr.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Graduatoria-provvisoria-iscrizione-nido-Le-Mimose-vigente

Entro lunedì 19 maggio potranno essere presentate eventuali istanze di riesame da parte degli interessati, purché attinenti a stati, fatti e qualità già esistenti alla data di presentazione della domanda e dichiarate nella domanda stessa.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’albo Pretorio on line sul sito internet www.comune.follonica.gr.it, successivamente all’esame delle eventuali richieste di riesame, e ne sarà data ampia diffusione tramite i canali informativi dell’Ente.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla dr.ssa Giulia Mannelli, dell’Ufficio Servizi socio-educativi, in via Roma n.47 (Tel. 0566.59411).