“GroundWave”: la Casa Rossa Ximenes accoglie la nuova opera di Moor

Castiglione della Pescaia (Grosseto). C’è un luogo, tra acque antiche e cieli senza tempo, dove l’arte si fa vibrazione, respiro, percezione profonda. Quel luogo è la Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia, cuore pulsante della riserva naturale della Diaccia Botrona e ora tempio accogliente di GroundWave (Percezioni della Laguna etrusca), la nuova creazione di Moor.

«Siamo molto orgogliosi – dichiara il sindaco Elena Nappi – di ospitare in uno dei luoghi più iconici del nostro territorio questa installazione sensoriale immersiva unica nel suo genere che favorisce la meditazione e la riconnessione con la propria interiorità. Il progetto si sviluppa attraverso l’uso di tecnologie avanzate per creare un ambiente che stimoli tutti i sensi. I visitatori saranno accolti in uno spazio intimo, caratterizzato da luci soffuse, suoni naturali e sedute confortevoli dove potranno immergersi in esperienze multisensoriali. In un mondo che corre incessantemente e che è sempre alla ricerca di primati, contrapponiamo un luogo dove fermarsi e fermare il tempo in piena armonia con l’ambiente che ci circonda. Un progetto che segna l’inizio di una collaborazione proficua ed originale che porterà il comune di Castiglione della Pescaia a creare interazioni con tutto il mondo, promuovendo turismi nuovi e diversi».

GroundWave è la prima realizzazione ambientale del progetto artistico NeuralTemple, una visione di Moor, al secolo Gianluca Balocco, che unisce estetica, neuroscienze e design per creare ambienti sensoriali di riconnessione e benessere. L’artista in questa installazione site-specific fonde arte e design per plasmare uno spazio di meditazione, rilassamento e riconnessione. Qui migliaia di immagini fotografiche realizzate da Moor si trasformano in materia sottile e mutano come specchi d’acqua in continuo movimento. Il concetto di Impermanence è il respiro stesso dell’opera voluta dall’artista: nulla è stabile, tutto evolve, tutto fluisce nella mente di chi osserva.

«GroundWave – spiega Moor – è un paesaggio vibrante da attraversare con la mente più che con lo sguardo, un’esperienza che dissolve i confini tra essere umano e ambiente, tra percezione esterna e ascolto interiore. In questo scenario sospeso, la tecnologia si fa invisibile e l’intelligenza artificiale si piega alla volontà poetica, generando continue metamorfosi visive e sonore. Il soundscape etereo della composizione sonora di RobinG (Roberta Gilardi) amplifica l’esperienza visivo sensoriale immergendo il visitatore in un paesaggio evocativo e meditativo diventando parte integrante di un quadro in divenire, di una sinfonia palpitante che risveglia memorie ancestrali legate alla laguna etrusca e ai luoghi magici di Vetulonia».

NeuralTemple nasce per spazi museali, Fondazioni e luoghi dell’arte e può abitare luoghi del benessere e della cura perché trasforma lo spazio in un ambiente di meditazione contemporanea capace di offrire esperienze immersive che stimolano la calma, la consapevolezza e la resilienza emotiva.

GroundWave si innesta come una capsula senza tempo in un ecosistema naturale e storico, plasmando un’esperienza unica dove la memoria antica della laguna e la contemporaneità digitale si fondono in una vibrazione continua. L’opera è concepita per essere permanente, accessibile tutto l’anno al pubblico. Attraverso GroundWave, il Museo Casa Rossa Ximenes si pone all’avanguardia nella sperimentazione di nuovi modelli di fruizione dell’arte, connessi ai temi della biodiversità, del cambiamento climatico, e della valorizzazione culturale del paesaggio.

«GroundWave – conclude l’artista – non è solo un’installazione artistica, è un varco verso un nuovo modo di abitare il tempo e lo spazio e un linguaggio artistico socializzante. Vi aspetto al Museo Casa Rossa Ximenes per vivere questa straordinaria esperienza immersiva».

L’inaugurazione di questo straordinario progetto artistico sarà sabato 24 maggio alle 18.