Pronto soccorso, Nursing Up: “Gravi criticità organizzative, personale in sofferenza”

Grosseto. L’organizzazione sindacale Nursing Up della Asl Toscana Sud Est denuncia “una gravissima e persistente criticità organizzativa presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, legata in modo strutturale alla grave carenza di personale infermieristico e di Operatori socio-sanitari (Oss)”.

Secondo la dotazione organica del Pronto Soccorso, risultano attualmente mancanti almeno 10 infermieri e oltre 10 Oss, con una grave compromissione della qualità e della sicurezza dell’assistenza – continua la nota del sindacato –. Questa sigla sindacale ha ricevuto numerose segnalazioni da parte del personale in servizio che da mesi lavora in condizioni di oggettiva insufficienza numerica, con ripercussioni sulla tenuta del sistema e sul benessere psicofisico degli operatori. In particolare, si segnala che da circa un anno e stata rimossa un’unità infermieristica nella fascia oraria dalle ore 00.00 alle 7.15, e tale presenza non e mai stata ripristinata. La sostituzione attuata tramite una figura infermieristica trattenuta fino alle ore 24.00 risulta del tutto inadeguata a garantire un’assistenza continuativa ed efficace nel turno notturno”.

“Nell’area di Osservazione breve intensiva (Obi 1), dove si concentrano pazienti ad alta complessità (monitorizzati, pluripatologici, neurologici acuti in percorso stroke), si assiste frequentemente all’assenza di Oss in turno, con il carico assistenziale completamente affidato ai soli due infermieri presenti – prosegue il comunicato –. In caso di criticità nell’area acuti, uno dei due infermieri dell’Obi 1-Medicina d’Urgenza viene spesso distaccato, lasciando un solo infermiere a gestire l’intero settore. Situazione analoga si riscontra in Obi 2, con fino a 18 pazienti ad alta intensità di cura privi del supporto Oss. Inoltre, durante le ore notturne manca la guardia medica attiva, condizione che aumenta ulteriormente il rischio clinico e operativo. Un’ulteriore fonte di criticità è rappresentata dalla recente modifica logistica dei locali dell’Obi 2 e 3, ora collocati a due piani di distanza dall’area principale del Pronto Soccorso. Questo cambiamento ha comportato un significativo aumento dei tempi di raggiungimento in caso di emergenze, esponendo operatori e pazienti a rischi ulteriori per la sicurezza e l’efficacia dell’assistenza”.

“In vista del periodo estivo (giugno-settembre) e del previsto incremento di accessi, la situazione rischia di aggravarsi ulteriormente. Si segnala che la figura infermieristica aggiuntiva in media complessita, attualmente presente solo fino alle ore 24.00, dovrebbe essere ripristinata 24 ore su 24 – continua la nota -, per evitare che un solo infermiere e un OSS siano costretti a gestire durante la notte un flusso costante di pazienti potenzialmente complessi. Nonostante la scrivente Organizzazione abbia inviato una nota formale tramite Pec in data 29 aprile 2025, ad oggi l’Azienda non ha fornito alcuna risposta. A fronte di tale silenzio e della crescente preoccupazione tra gli operatori, è stata convocata un’assemblea sindacale per il 20 maggio 2025, finalizzata ad ascoltare le criticità del personale e individuare strategie di tutela e intervento”.

“Pertanto, la scrivente organizzazione sindacale chiede con urgenza che l’Azienda provveda a – termina il comunicato -: