Manciano (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale 10, nel comune di Manciano.

Questa mattina, intorno alle 11.20, per cause in corso di accertamento, una moto e un furgone si sono scontrati: nell’impatto, è rimasto ferito un uomo di 63 anni, trasportato in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto, è intervenuta anche l’ambulanza della Misericordia di Manciano, oltre alle forze dell’ordine.