Orchestra sinfonica in concerto: Il pianoforte “romantico” di Antonio Di Cristofano suona Brahms

Grosseto. Due monumentali opere di Brahms, il pianoforte di Antonio Di Cristofano e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”diretta da Andrea Colombini, in concerto domenica 11 maggio alle 21 nella chiesa di San Francesco, a Grosseto.

Il programma prevede l’esecuzione del “Concerto n. 1 in Re minore per pianoforte e orchestra op. 15” e della “Sinfonia n. 4 in Mi minore op. 98” di Johannes Brahms, due tra i capolavori assoluti del compositore tedesco. È uno degli appuntamenti più attesi del cartellone 2025 dell’ensemble e vede il ritorno in concerto di Antonio Di Cristofano con l’Orchestra di Grosseto – della quale è anche direttore artistico – dopo oltre 5 anni dall’ultima esibizione.

Gli ultimi biglietti a disposizione per assistere al concerto sono in prevendita sulla piattaforma online VivaTicket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-pianoforte-romantico/263698 e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58, a Grosset,o e saranno in vendita anche in sede di concerto (infoline: 333.5372994).

Antonio Di Cristofano ha conseguito il diploma di pianoforte nel 1986 al Conservatorio “Cherubini” di Firenze sotto la guida di Antonio Bacchelli e si è perfezionato con Massimiliano Damerini. Nella sua carriera si è esibito nelle più prestigiose location e istituzioni italiane e internazionali e ha collaborato con direttori quali Bosch, Alsop, Schulz, Zanini, Olivieri-Munroe, Chernushenko, Svarovsky, Sieghart, e Kuchar e con orchestre quali la Sinfonica siciliana, l’Orchestra sinfonica di Sanremo, Radio Bucarest, Praga Radio Symphony Orchestra, Czech Philarmonic, Toronto Sinfonia, Philarmonique de Montreal, Jerusalem Symphony, Slovak Filharmonie, Dubrovnik Symphony Orchestra, Istanbul Symphony Orchestra, Sofia Philarmonic, Łódź Filarmonica e recentemente con l’Orchestra della Scala di Milano.

Dopo aver debuttato nel 2006 con grande successo nella Weill Hall a New York (dove e tornato nel 2018), si è esibito nell’Isaac Stern Auditorium nella Carnegie Hall con la New England Symphony nella Sala Grande del Konzerthaus a Vienna con la Wiener Mozart Orchestra nel 2006, cui è seguito nel 2007 un concerto nella Golden Hall del Musikverein. È regolarmente invitato in giurie di concorsi pianistici internazionali (Mosca-Rachmaninoff, Cleveland, Valencia-Iturbi, Seregno-Pozzoli, Porto) ed è stato professore ospite al Conservatorio di Xiamen (Cina) e professore all’Accademia Orpheus di Vienna.

Nel 2018 ha ricevuto il Grifone d’Oro, la più alta onorificenza della città di Grosseto, e recentemente una Onorificenza dall’agenzia del Ministero degli Esteri russo per aver contribuito allo sviluppo della cultura russa nel mondo. Ha ideato e dirige il concorso pianistico internazionale “Scriabin” – in corso da 27 edizioni – e dirige l’Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto.

Il direttore d’orchestra Andrea Colombini (Lucca, 1968) ha studiato pianoforte prima di dedicarsi interamente alla direzione d’orchestra – seguendo corsi e masterclass in Italia e all’estero con Maag, Kerschner, Solti, Celibidache, Kelly – e alla storia della musica. Dal 1990 organizza eventi culturali e musicali. È responsabile per l’Italia delle bande militari e di cornamuse dell’Esercito britannico, che ha portato in tournée in Italia.

Collabora con i principali artisti internazionali nel campo della musica classica, operistica, jazz, pop e rock, da Katia Ricciarelli a Uto Ughi, Paolo Conte, Noa, Bryan Ferry, Renzo Arbore, i Berliner Philharmoniker e altri. Nel 1999 ha fondato il Festival Lucca in Orchestra e nel 2003 ha “riportato” a Lucca Giacomo Puccini e la sua grande musica, creando il festival “Puccini e la sua Lucca”, unico festival permanente nel mondo, con eventi durante l’intero anno.

Collabora con il festival “Waves of Music” di Sharm El Sheikh, in Egitto, e con il festival “Puccini in the park” a Bath, in Gran Bretagna, primo festival dedicato a Puccini nel Regno Unito. Si è dedicato anche al teatro amatoriale e professionistico e a ruoli recitanti in Pierino e il Lupo, Histoire de Babar, Enoch Arden, Histoire du Soldat, Façade. È fondatore e direttore dell’Orchestra filarmonica di Lucca.