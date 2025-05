Elisabet: la nave da diporto lunga 47 metri fa tappa nel mare dell’Argentario

Porto Santo Stefano (Grosseto). Elisabet, il primo Ocea Commuter 155, costruito dal cantiere navale Ocea, situato a Les sables d’Olonne, sulla costa atlantica francese, è atterrato all’antico molo della Pilarella all’Argentario ed è stato documentato da Artemare Club per l’archivio storico dello Yachting, custodito nella sede del sodalizio nel corso di Porto Santo Stefano.

Racconta il comandante Daniele Busetto che Elisabet, bella ed elegante come una regina, è lunga 47 metri ed è stata consegnata nell’ottobre 2011; il design esterno di questo lussuoso natante è a cura di Joubert Nivelt Design, la sistemazione per gli ospiti è stata progettata per ospitare comodamente fino a 10 persone in 5 suite, è in grado di trasportare fino a 10 membri dell’equipaggio a bordo, è costruita con scafo e sovrastruttura in alluminio, con ponti in teak, naviga comodamente a 15 nodi, raggiungendo una velocità massima di 18 nodi con un’autonomia di fino a 4.500 miglia nautiche, ha diverse caratteristiche di design distintive, come un ampio salone situato dietro al ponte, circondato da finestre a tutta altezza, una palestra panoramica sul ponte superiore, una piattaforma per elicotteri.