“Terra mia”: al teatro comunale un concerto omaggio a Pino Daniele

Boccheggiano (Grosseto). Sabato 10 maggio, alle 21.15, al teatro comunale di Boccheggiano, le associazioni 4 gatti e La Combricola presentano “Terra mia”, omaggio a Pino Daniele.

“Quando Pino Daniele se n’è andato, non abbiamo perso soltanto un musicista: è andato via un compagno silenzioso delle nostre emozioni più profonde – si legge in una nota delle associazioni -. La sua voce, gentile, parlava direttamente all’anima. Oggi, ascoltare le sue melodie è come tornare a casa dopo un lungo viaggio, è ritrovare un amico che non c’è più, ma che continua a parlare con te attraverso la musica. E ogni volta, quel vuoto affettivo si riempie per un istante, giusto il tempo di una canzone”.

“‘Terra Mia’ è un progetto musicale che nasce nel 2014 da un idea di Umberto Folleri e Max Amazio con l’obiettivo di omaggiare la musica e poesia di Pino Daniele, navigando tra i testi e le armonie che il cantautore partenopeo ci ha saputo regalare dal 1977 al 2015 affrontando il tutto sempre con senso creativo e personale – termina il comunicato –. Sabato 10 maggio al teatro comunale di Boccheggiano avremo ancora la possibilità di godere delle meravigliose sensazioni che Pino Daniele ci ha lasciato. Vi aspettiamo numerosi”.