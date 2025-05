Fratelli d’Italia celebra la Festa della Mamma: sarà donato un kit floreale ai bambini

Grosseto. Il circolo di Fratelli d’Italia “Mirco Butelli” di Grosseto organizza, sabato 10 maggio, dalle 10.30 alle 18, al velodromo di Grosseto, una giornata speciale per celebrare la Festa della Mamma all’insegna della famiglia, della natura e della consapevolezza ambientale.

“Durante l’intera giornata sarà attivo un gazebo informativo dedicato ai temi ambientali – si legge in una nota di Fratelli d’Italia –, alla sostenibilità e alla tutela del territorio. Per tutti i bambini presenti verrà distribuito un kit in omaggio per far crescere fiori di gladiolo, simbolo di amore, forza e bellezza, proprio come le nostre mamme”.