Controlli dei Carabinieri sull’autobus: giovane trovato con eroina e cocaina

Grosseto. Nel contesto delle operazioni di contrasto all’uso e allo spaccio di stupefacenti già avviato dal Comando provinciale dei Carabinieri di Grosseto, i militari della Stazione di Scansano hanno svolto un servizio di controllo a bordo di mezzi di trasporto pubblico utilizzati da giovani e pendolari che si servono della linea di collegamento Grosseto- Scansano.

A bordo del mezzo, un giovane passeggero è stato trovato in possesso di stupefacente per uso personale: nella sua disponibilità sono stati trovati infatti una dose di cocaina e una di eroina. Oltre a sequestrare quanto rinvenuto, i Carabinieri hanno proceduto a segnalare il ragazzo alla Prefettura di Grosseto quale assuntore di droghe.

Il mezzo, gestito dalla società Autolinee Toscane, ha ripreso il servizio subito dopo l’intervento, senza criticità.

“Con l’azienda, del resto, la collaborazione è costante e proficua, nel comune obiettivo di assicurare che a bordo dei mezzi dedicati al servizio pubblico vi sia un ambiente sicuro, non solo per gli utenti, ma anche per autisti e personale addetto dell’azienda – si legge in una nota dei Carabinieri -. Tali collaborazioni avvengono in esecuzione del contenuto di un protocollo dedicato, siglato da tempo tra Prefettura e Autolinee Toscane, grazie alla quale forze dell’ordine e azienda garantiscono massima collaborazione e scambio informativo costante di ogni possibile criticità (ad esempio vandalismo, violenza e degrado a bordo dei vettori) si possa verificare a bordo dei mezzi, al fine di affrontarle tempestivamente e concretamente porvi rimedio”.