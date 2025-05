Cinigiano Blues Festival: gli “Hot Joints” concludono la “Winter Edition”

Cinigiano (Grosseto). Sabato 10 maggio, al teatro comunale di Cinigiano, avrà luogo l’ultimo appuntamento della “Winter Edition” del Cinigiano Blues Festival con l’esibizione degli Hot Joints (nella foto), ma già fervono i preparativi per la “Summer Edition” con il Blues contest dedicato alle band emergenti previsto per il 27, 28, 29 giugno e il gran finale dell’11, 12, 13 luglio nell’incantevole cornice di Castel Porrona.

Il concerto

A chiudere la sessione invernale saranno gli “Hot Joints”, che saliranno sul palco sabato prossimo alle 21.30. Una band che fonde sonorità blues, soul e funk accattivanti, trascinando gli spettatori in un viaggio pieno di groove ed energia. Il gruppo è composto da Giacomo Ballerini alla voce e chitarra, Niccolò Pizzicori al basso e Lorenzo di Marco alla batteria. (Gradita la prenotazione al numero Whatsapp 334.6552360 o all’indirizzo info@cinigianobluesfestival.it. Ingresso 5 euro, gratuito per i minori di 18 anni).

“La ‘Winter Edition’, che si è svolta a teatro a partire dal dicembre 2024, ha ottenuto un notevole successo di pubblico – dichiara il direttore artistico Luigi Genise –. Gli eventi hanno contribuito a promuovere la cultura musicale con un programma di alto livello, richiamando appassionati da tutta la Toscana. Ho grandi aspettative anche per la ‘Summer Edition’, che si preannuncia ricca di emozioni e talento. A giugno, nelle serate del 27, 28 e 29, i riflettori saranno puntati sui gruppi emergenti, che si sfideranno con performance cariche di vitalità. La giuria, composta da esperti del settore, decreterà le tre migliori band, le quali avranno l’onore di aprire le serate del gran finale a luglio. Inoltre, la prima classificata avrà la possibilità di avere una giornata di registrazione e la realizzazione di un prodotto audio di qualità professionale.

Durante il gran finale a luglio, il territorio cinigianese e più precisamente il bellissimo borgo medievale di Castel Porrona, ospiterà tre artisti blues di fama internazionale: l’11 luglio Jaime Dolce, il 12 luglio Rick Hutton e il 13 luglio The Di Maggio Connection. Tre talenti straordinari che hanno calcato i palchi più importanti e che vantano curriculum di tutto rispetto. Jaime Dolce, americano di New York, fra le numerose collaborazioni è stato il chitarrista nella band di Mason Casey, inoltre ha suonato con Eric Udel e Lee Finkelstein, rispettivamente bassista e batterista della Originale Blues Brothers Band. Rick Hutton, inglese di nascita, lo ricordiamo tutti come storico VJ di VideoMusic negli anni ’80 ed è stato molto attivo come showman e presentatore, oltre che musicista. Marco Di Maggio può essere definito senza dubbio uno tra i migliori chitarristi rockabilly, molto apprezzato negli Usa, dove ha suonato per lungo tempo con artisti come D.J. Fontana e Scotty Moore, musicisti di Elvis Presley, ma anche con Terry Williams, batterista dei Dire Straits, e Linda Gail Lewis, sorella di Jerry Lee Lewis, solo per citarne alcuni.

Insomma, gli appuntamenti estivi della prima edizione del Cinigiano Blues Festival si presentano carichi di bella energia, capaci di alimentare l’entusiasmo e la voglia di fare sempre meglio per le prossime edizioni del festival”.