47 anni fa l’uccisione di Peppino Impastato: un flash-mob per commemorarlo

Grosseto. Il 9 maggio del 1978 veniva assassinato Peppino Impastato, militante, giornalista e attivista siciliano, ucciso brutalmente dalla mafia ad appena trent’anni. Nato a Cinisi, in provincia di Palermo, Peppino crebbe in una famiglia legata alla criminalità organizzata, tuttavia scelse consapevolmente un’altra strada, quella dell’antimafia, della giustizia sociale, della parola libera.

Con la sua Radio Aut, una radio autoprodotta, denunciava apertamente i crimini della mafia ed in particolare di Gaetano Badalamenti, potente boss mafioso della zona, e smascherava il sistema di potere che soffocava la sua terra. La sua voce, ironica e coraggiosa, rompeva un silenzio che per tanti era diventato consuetudine e passiva complicità. Proprio per questo la criminalità organizzata decise di metterlo a tacere, provando persino ad inscenare un gesto dimostrativo ai danni della linea ferroviaria nel tentativo di infangarne la memoria.

Il flash-mob

Oggi, a 47 anni dal suo omicidio, il suo esempio resta vivo e più attuale che mai. Per questo, il 9 maggio alle 18, presso il parco Peppino Impastato a lui dedicato in via Canada a Grosseto, sarà promosso anche quest’anno un evento pubblico aperto a tutte e tutti organizzato dal Movimento delle Agende Rosse, gruppo “Peppino Impastato”, Working Class Hero OdV, Libera, Anpi Sezione “Carla Nespolo” e Piazza di Schierarsi Grosseto. Un gesto collettivo per ricordare Peppino e per ribadire che la lotta contro le mafie è una battaglia culturale, sociale e civile, che riguarda ogni territorio del Paese.

“Il flash-mob sarà articolato con letture pubbliche di frasi e testi di Peppino Impastato, un momento di riflessione silenziosa ed un gesto simbolico condiviso dai partecipanti, ovvero quello di portare un fiore rosso, emblema della memoria viva e resistente – dichiarano gli organizzatori -. Sono invitate a partecipare le scuole, le associazioni, i giovani, i lavoratori e le cittadine ed i cittadini di ogni età per essere portatori di un messaggio chiaro: contro le mafie, contro l’omertà, scegliamo la cultura, la partecipazione, la verità. In un momento storico in cui il rischio è l’indifferenza, ricordare Peppino Impastato non è solo un atto di memoria, ma una scelta di campo. Non basta ‘non essere mafiosi’, è tempo di essere attivamente antimafiosi. La mafia uccide, il silenzio pure. Facciamoci sentire, insieme”.