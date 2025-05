“Violenza online, Revenge Porn e la sua psicologia”: incontro al Polo universitario

Grosseto, La Onlus antiviolenza femminile “Tutto è Vita”, in collaborazione con esperti del settore, il Comune di Grosseto e il Ministero, promuove l’iniziativa pubblica dal titolo: “La violenza online, Revenge Porn e la sua psicologia”, che si terrà giovedì 16 maggio, dalle 9 alle 12, nell’aula magna del Polo universitario di Grosseto, in via Ginori 43.

Un evento rivolto principalmente agli studenti delle scuole superiori, ma aperto a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare sull’impatto devastante della violenza online, in particolare del Revenge Porn, fenomeno in forte crescita tra i più giovani.

Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, da sempre vicino alle tematiche della tutela giovanile, presiederà i lavori accanto a numerosi ospiti di rilievo nazionale: Susi Esposito, presidentessa della Onlus “Tutto è Vita”, Matteo Flora, massimo esperto italiano di Revenge Porn,

Fabio De Rosa, esperto in cybersecurity, Serena Giannini, psicoterapeuta, Alessio Scheggi, avvocato, rappresentanti di Polizia Postale, Polizia Municipale e Ministero.

L’incontro sarà l’occasione per ascoltare interventi qualificati e testimonianze reali, in un momento storico in cui è fondamentale agire con strumenti concreti di prevenzione e consapevolezza.