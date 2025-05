“Plogging”: il Comune promuove la tutela ambientale attraverso lo sport

Grosseto. Sabato 11 maggio a Principina a Mare si terrà “Plogging: differenziati”, iniziativa promossa e sostenuta dall’amministrazione comunale di Grosseto per sensibilizzare la cittadinanza alla cura dell’ambiente coniugando attività fisica e raccolta dei rifiuti.

L’appuntamento è presso lo stabilimento balneare Le Dune, in via Ostrica 42, con ritrovo alle 15.

L’evento, aperto a tutti, è pensato per coinvolgere sportivi, famiglie e amanti della natura, con l’obiettivo di incentivare comportamenti virtuosi e consapevoli nella fruizione del territorio. I partecipanti, organizzati in squadre, raccoglieranno i rifiuti in modo differenziato mentre camminano o corrono in libertà all’interno dell’area, contribuendo concretamente alla pulizia e al decoro dell’ambiente.

“Sostenere il plogging significa promuovere un gesto concreto di responsabilità civica e ambientale – sottolineano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli –. La partecipazione attiva dei cittadini, specialmente dei più giovani, nella salvaguardia del nostro territorio è un valore che quest’amministrazione intende rafforzare, favorendo occasioni di aggregazione in grado di unire il benessere fisico alla tutela ambientale”.

Per partecipare, è necessario iscriversi compilando l’apposito form online e prendere visione del regolamento. L’iscrizione ha un costo di 10 euro a squadra, comprensivo di copertura assicurativa e ristoro.

Pr iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXNbg2U2DQ_H6LDkYgPcde3LwHrVW4sUODyNBdvSn_pzTghA/viewform