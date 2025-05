Manciano street music festival: al via la vendita dei biglietti per i concerti

Manciano (Grosseto). È iniziata la vendita online dei biglietti per i concerti del Manciano street music festival, la kermesse organizzata dall’associazione musicale “Diego Chiti” che quest’anno giunge alla sua quindicesima edizione.

Sul sito della manifestazione www.mancianostreetmusicfestival.it è possibile acquistare gli ingressi ai tre spettacoli che si svolgeranno al parco pubblico Mazzini di Manciano il 18, il 19 ed il 20 luglio, a partire dalle 21.30.

Il programma

Venerdì 18 luglio sul palco saliranno le False Partenze per celebrare i loro primi 20 anni. Accanto alla band mancianese, oltre a tanti rappresentanti dell’associazione “Diego Chiti”, ci saranno due special guest: Paolo Belli e Stefano Fresi.

Sabato 19 luglio, invece, il parco Mazzini ospiterà Ray Gelato and The Giants, “the goodfather of swing”.

Infine, domenica 20 luglio saranno i Neri per caso a chiudere la quindicesima edizione del festival.

I biglietti, che hanno un costo di 15 euro (+1 euro di costi di transizione), saranno disponibili fino ad esaurimento posti. E fino a lunedì 12 maggio è attiva una promozione speciale: acquistando in blocco i biglietti di tutti e tre i concerti, uno costerà la metà. Le offerte per i biglietti e le speciali promozioni sono già sul sito.

Ma la quindicesima edizione del Manciano street music festival prenderà il via già venerdì 11 luglio con la prima parte della manifestazione, completamente gratuita, dedicata alla musica da strada.

Dall’11 al 13 luglio, per le vie di Manciano suoneranno le street band Farra Fanfarra dal Portogallo, The Quest dall’Ungheria, The Dawlins e Brincadeira dalla Spagna, e le italiane Dune buggy street band e Bada Bim Bum band. Venerdì 11 luglio la manifestazione sarà arricchita anche dalla presenza di La voce del principe, Tito Blues band, Boni e Fredianelli e Melody sound, che suoneranno in postazioni fisse dislocate lungo il percorso enogastronomico Ristofestival, mentre sul palco centrale di piazza della Rampa alle 22 saliranno i Longboarders.

L’evento è patrocinato e sostenuto dal Comune di Manciano, assessorato al turismo, e ha il supporto di Banca Tema, Terme di Saturnia Natural Destination, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.

Anche quest’anno, se sostieni il festival, puoi vincere i grandi concerti: con la lotteria, infatti, oltre a supportare la manifestazione, puoi ricevere in regalo sei biglietti per i concerti di Giorgia, Elisa e Daniele Silvestri. Tutte le informazioni sulla lotteria, sui costi dei biglietti e sulle promozioni sono su www.mancianostreetmusicfestival.it.