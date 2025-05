Decreto Sicurezza, l’assessore aderisce al digiuno: “Provvedimento anti democratico”

Gavorrano (Grosseto). Massimo Borghi, assessore alla legalità del Comune di Gavorrano e coordinatore regionale per la Toscana dell’associazione “Avviso Pubblico Regioni e Comuni contro le mafie e la corruzione”, aderisce alla catena di solidarietà e di resistenza civile con il digiuno a staffetta contro il Decreto Sicurezza, promosso da: Buon Diritto, Acli, Antigone, Arci, Cgil, Cnca, Forum Droghe, L’Altro Diritto, La Società della Ragione, Ristretti Orizzonti.

“Accogliendo l’invito di Don Luigi Ciotti a digiunare contro le leggi ingiuste e raccogliendo l’iniziativa lanciata da Franco Corleone – spiega Borghi –, le organizzazioni promotrici intendono denunciare l’approvazione di un provvedimento che limita gravemente lo spazio civico, criminalizza il dissenso pacifico e mette a rischio i diritti fondamentali di cittadine e cittadini. Si tratta di un’azione collettiva e di resistenza civile, per i diritti di tutte e tutti, che proseguirà fino al 30 maggio, vigilia di una manifestazione nazionale a Roma”.

Massimo Borghi digiunerà tutto il giorno di giovedì 15 maggio: “Si tratta di un’azione necessaria e significativa contro un decreto che colpisce i cardini della democrazia e dei diritti delle persone, anche di quelle più emarginate, come i carcerati e i reclusi nei Cpr. In nome della sicurezza, parola che condivido a partire dalla sicurezza sociale per tutti e che in questa fase storica non viene garantita a una larghissima fascia della comunità – sottolinea Borghi –, si criminalizza ogni forma di dissenso pacifico, mettendo a rischio diritti civili conquistati con l’impegno ed il sacrificio di molti. Il decreto riesce a criminalizzare anche la povertà, azione che non era riuscita a nessun Governo dal dopoguerra ad oggi, per questo non possiamo rimanere inerti. Ecco perché ho aderito con convinzione a questa azione di resistenza civile”.