Controlli dei Carabinieri al centro commerciale: trovato un minorenne con un coltello

Grosseto. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Grosseto hanno intensificato la presenza e le attività nel quartiere Gorarella di Grosseto, concentrandosi in particolare nei pressi e all’interno dell’area adibita a centro commerciale, dove si trovano attività e uffici, i cui titolari e gestori hanno segnalato le loro preoccupazioni derivanti da ripetuti episodi di vandalismo e degrado.

I militari dell’Arma hanno operato mediante pattuglie in uniforme e in borghese, che hanno identificato numerose persone, tra cui molti giovani; uno di questi è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico dotato di una lama da 14 centimetri, immediatamente sottratto alla sua disponibilità e sequestrato.

I controlli saranno ripetuti regolarmente anche nelle prossime settimane, con particolare riguardo alle aree più sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica.