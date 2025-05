“Medici e malattie nella Grosseto dell’Ottocento”: conferenza al Polo universitario

Grosseto. L’Associazione archeologica maremmana, a seguito dell’uscita nelle librerie della propria ultima pubblicazione edita dalla casa editrice Effigi, “La città che diventa città”, ha programmato per il corso del 2025 una conferenza al mese, tenuta da ogni autore del volume, al fine di illustrare nel dettaglio i singoli capitoli che la compongono.

Il quinto e ultimo appuntamento è per venerdì 9 maggio alle 16.00, nell’aula magna del Polo universitario grossetano in via Ginori) con il medico Umberto Carini, coautore del volume, la cui conferenza tratterà dei “Medici e malattie nella Grosseto dell’Ottocento: il contributo sanitario ad una civiltà urbana”.

Scritti, libri, relazioni, documenti amministrativi, ritrovamenti locali portano alla luce uomini e morbi della storia sanitaria di Grosseto e della Maremma. Vengono così a delinearsi e si ricostruiscono i profili dei medici, le malattie, le epidemie e le cure. Nell’excursus si prendono a riferimento alcune figure sanitarie, che hanno lavorato dentro le mura del vecchio ospedale: “… il pesticciare di illustri medici con il dito alla fronte pensierosa si alternano pronti a ricercare e partorire nuovi sistemi per la diagnosi e cure più mirate e sicure ..”.

La cultura umanistica dei medici del XIX e XX secolo spazia nei più svariati ambiti, dalla filosofia, alla storia, alla matematica; le pubblicazioni dei sanitari dell’ospedale della Misericordia risultano inoltre piene di indicazioni della vita della città. Spesso ritroviamo approfondimenti del passato locale, ma non mancano riferimenti naturali, con occhio attento al territorio ed alle sue difficoltà ambientali.

Rappresentando, insieme agli insegnanti ed ai sacerdoti, la classe culturale di riferimento della città in divenire, i medici hanno sensibilità sia per il Risorgimento e l’unità d’Italia, sia per la partecipazione attiva alla vita economica, politica e amministrativa della città, con un’attenta ricerca dei problemi sociali, di alfabetizzazione e di progresso della popolazione.

Per questo, la componente sanitaria tende a rappresentare una delle radici più importanti del nostro passato e assume il ruolo di vera identità del territorio.