Danza e solidarietà: “Pop Love” in scena al Teatro degli Industri

Grosseto. La compagnia Con.Cor.D.A/Francesca Selva torna a Grosseto con una versione inedita della sua nuova produzione “Pop Love”.

Giovedì 8 maggio, alle 21.00, nell’ambito della “Settimana della Salute”, l’evento promosso dal Comune di Grosseto in collaborazione con il Coeso – Società della Salute, il Teatro degli Industri farà da cornice ideale dello spettacolo e si trasformerà in un interno notte, dove c’è una radio accesa, una festa e dei ragazzi felici ed innamorati che stanno vivendo – o almeno così sembra – un momento di serenità nella sicurezza di una casa. Ma sarà̀ poi davvero così? Siamo davvero al riparo da tutto ciò che ci succede intorno?

Lo spettacolo

Lo scopriremo assistendo allo spettacolo della compagnia residente a Grosseto, interpretato da Valentina Foschi, Irene De Santis, Livia Da Soghe, Luciano Nuzzolese, Valerio Palladino e Cosimo Vittorione e la voce narrante di Francesco Tozzi. In questo straordinario lavoro il cui soggetto è di Marcello Valassina, la ricerca coreografica di Francesca Selva esplora ancora una volta il senso di fragilità̀ dell’esistenza e l’inquietudine della società̀ contemporanea, ma con una visione insolita dove l’azione scenica svela un finale inaspettato quanto grottesco.

“Che cosa significa amare ai giorni nostri? Può l’amore produrre benessere emotivo in chi lo prova? Con lo spettacolo abbiamo provato a rispondere a questa domanda perchè siamo convinti che una rete di supporto affettivo può influenzare la salute psico-fisica. Le persone che si sentono amate e supportate hanno più voglia di prendersi cura di sé, di seguire uno stile di vita più sano, lavorando sulla propria resilienza per affrontare le sfide della vita. Ci piace pensare che mettere in circolo l’amore, renderlo popolare e accessibile a tutti, nutrirlo di cura e di solidarietà, in un momento storico contrassegnato da divisioni e guerre, sia il modo migliore per provvedere alla salute delle comunità”, ha dichiarato Marcello Valassina, direttore artistico di Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva.

Prenotazione consigliata al numero 0564.488996, ingresso ad offerta: il ricavato sarà devoluto a scopo benefico.