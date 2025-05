Lungomare, la denuncia di Artemare Club: “Troppi furgoni, buste e cartacce”

Porto Santo Stefano (Grosseto). Furgoni grandi e piccoli, bancarelle di tutti i tipi, buste e cartacce, resti di cibo: così si presentava giovedì primo maggio il lungomare Giugiaro di Porto Santo alla vista dalla sede di Artemare Club, considerato la cartolina del luogo marinato, la cartolina invidiata della Costa d’Argento, splendido luogo turistico che è tra i più famosi d’Italia.

“Racconta il comandante Daniele Busetto che il lungomare Giugiaro è ufficialmente denominato lungomare dei Navigatori, ma da sempre e da tutti chiamato con il nome dell’archistar che lo ha progettato, Giorgetto Giugiaro, noto anche nella nautica per le sue ‘opere d’arte’ con i cantieri Cranchi, Tullio Abbate e Baglietto – si legge in una nota di Artemare Club -. Il lungomare, che inizia con tanto di targa in ghisa datata e firmata, è come una galleria di opere d’arte autentiche a cielo aperto, con le splendide composizioni della pavimentazione graphic design di Giorgetto Giugiaro, progettata durante il periodo di Susanna Agnelli sindaco, con il monumento ai caduti del mare realizzato dallo scultore Egidio Ambrosetti, composto da una monumentale scultura bronzea dal titolo ‘Tromba marina’, fatta realizzare dall’Associazione nazionale marinai d’Italia locale e poi con il monumento alla Protezione Civile, realizzato nel 1988 dal famoso maestro Antonio Corpora, a cui è stato aggiunto il monumento alla memoria dei caduti civili sotto i bombardamenti del 1943, composto da una bomba d’aereo disattivata e due steli con i nomi dei caduti”.

“Il lungomare è percorso giornalmente da molti fitrunners e fitwalkers e tanti, ma tanti uomini, donne con carrozzine e bambini appresso, ma è famoso anche per fare una sosta, un vero e proprio salotto di mare anche per visitare il vicino Acquario Mediterraneo del Centro didattico di niologia. Artemare Club, che ha una raccolta di documentazioni dei lungomare più belli del Mediterraneo, quello di Rapallo, come da foto attualmente in esposizione nella sede di Porto Santo Stefano del sodalizio buen retiro del nonno materno del comandante Busetto, ritiene che luoghi così ricevuti in eredità meriterebbero più rispetto e conservazione da parte degli amministratori pubblici – termina il comunicato – e conclude purtroppo affermando l’Argentario in questi ultimi 20 anni è molto cambiato senza più i famosi locali da ballo, il cinema, il corso con tutti i negozi aperti, con l’edicola principale, da anni chiusa, e di conseguenza sempre meno bella gente”.

Foto di Artemare Club