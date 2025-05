Primo maggio, il garante per la disabilità: “Persone fragili ai margini del mondo lavorativo”

Grosseto. “In occasione della ricorrenza del primo maggio, Festa dei lavoratori, voglio cogliere l’occasione, come garante per la disabilità del Comune di Grosseto, di riflettere sulla situazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro e sulla loro inclusione sociale”.

A dichiararlo è Diego Montani, garante per la disabilità del Comune di Grosseto.

“Le persone con fragilità sono spesso escluse o messe ai margini dal mercato del lavoro, nonostante le leggi che prevedono la loro occupazione. Su una popolazione di circa tre milioni di persone con gravi disabilità, solo il 33,5% (nella fascia di età tra i 15 e i 64 anni), contro il 60,2% delle persone senza limitazioni. Il tasso di disoccupazione è significativamente più alto – sottolinea Montani -. Il 20% delle persone con disabilità è in cerca di lavoro. Percentuale quasi doppia rispetto all’ 11,2% rilevato nella popolazione generale. L’ inclusione è lo stato di appartenenza ad un contesto in cui ci si sente accolti e parte integrante. Una società è inclusiva quando tutti gli individui vivono in uno stato di equità e di pari opportunità, indipendentemente dalla presenza di disabilità. Una società inclusiva è un bene per tutti”.