“L’amore incestuoso dei fratelli Western”: incontro sui romanzi di Cormac McCarthy

Grosseto. Lunedì 5 maggio, alle 17, nell’aula magna della Biblioteca Chelliana di Grosseto, avrà luogo un incontro con il dottor Giuseppe Corlito sul tema “L’amore incestuoso dei fratelli Western”, basato sull’analisi dei romanzi “Il passeggero” e “Stella Maris”, di Cormac McCarthy.

La prima storia segue Bobby Western, un sommozzatore che, incaricato di recuperare un aereo precipitato nel delta del Mississippi, si trova al centro di una cospirazione governativa e deve fuggire per salvarsi la vita. L’opera esplora temi come la guerra, la violenza, la disperazione, la ricerca di senso in un mondo apparentemente senza speranza e costituisce un’allegoria della tragedia del moderno, dell’esistenza pervasa da una visione cupa e pessimistica.

“Stella Maris”, pubblicato postumo, segue Alicia Western, sorella di Bobby, una giovane donna dotata di grandi capacità matematiche e musicali, ma affetta da schizofrenia e ricoverata in un istituto psichiatrico, dove tiene una serie di dialoghi con il suo analista, il dottor Cohen. Affrontando temi come la realtà, la percezione, la matematica, la fisica quantistica e la linguistica, McCarthy riflette ancora sulla condizione umana, complessa e incerta.

L’iniziativa è inserita nel ciclo “Amori d’autore”, realizzato dalla società Dante Alighieri in collaborazione con l’associazione culturale Letteratura e dintorni e presentato da Fulvia Perillo e Letizia Stammati.