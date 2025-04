Venator, Rossi: “Massima attenzione sulla vertenza, ora risposte concrete dall’azienda”

Scarlino (Grosseto). “Ho partecipato oggi all’incontro presso lo stabilimento Venator di Scarlino, insieme ai sindaci, ai rappresentanti istituzionali del territorio, ai sindacati e ai lavoratori. La situazione resta delicata e merita la massima attenzione. Devo riscontrare che il lavoro che sta portando avanti il ministro Urso e il ministero è rilevante e dimostra la grande attenzione che questo governo sta dando al territorio”.

Lo dichiara Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Ambiente e Territorio della Camera, al termine dell’incontro con i lavoratori dell’impianto, oggi in contratto di solidarietà.

“La preoccupazione è meno forte – continua Rossi – poiché è forte l’impegno che porteremo al tavolo convocato il prossimo 12 maggio al Ministero delle imprese e del Made in Italy, dove i vertici della multinazionale saranno chiamati a chiarire le intenzioni future e a rilanciare l’azienda. La Maremma non può permettersi di perdere un presidio industriale come questo, un’eccellenza nazionale sia per la fabbrica sia per i lavoratori.”

“Serve un’assunzione di responsabilità: da parte dell’azienda e da parte di tutti. Il nostro compito – conclude Rossi – è restare al fianco dei lavoratori, a tutela dell’occupazione e del tessuto economico locale, che si accinge a festeggiare la festa dei lavoratori del primo maggio con qualche raggio di sole ben augurante rispetto al precedente anno”.