Nuovo ciclodromo, i lavori entrano nella fase finale: completato l’85% dell’intervento

Grosseto. Proseguono con ritmo sostenuto i lavori per il nuovo ciclodromo multifunzionale in via Castiglionese, all’altezza di via Quarzo, a Grosseto. L’intervento, finanziato con risorse Pnrr per un importo complessivo di 2,5 milioni di euro, ha raggiunto l’85% dello stato di avanzamento e si prepara a entrare nella fase conclusiva.

I lavori

L’opera comprende una pista ciclabile da un chilometro, una pump track per attività acrobatiche, spogliatoi per atleti e istruttori, un locale infermeria, un’area bar con officina, spazi verdi, parcheggi e viabilità interna. L’impianto sarà accessibile e sicuro, pensato per accogliere attività sportive e ludico-motorie in un contesto urbano riqualificato. I lavori si pongono l’obiettivo di restituire alla città un’infrastruttura funzionale, moderna e in grado di rispondere alle esigenze di tutte le fasce d’età.

I rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dell’intervento.

“Stiamo portando avanti un’opera strategica dal punto di vista urbanistico e funzionale – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. Il ciclodromo è un’infrastruttura moderna, sicura, polivalente, che valorizza un’area fino ad oggi sottoutilizzata, restituendole funzione e identità. Il cantiere sta procedendo nei tempi e contiamo di concludere i lavori nei prossimi mesi, rispettando le previsioni del cronoprogramma Pnrr. Si tratta di un investimento importante che migliorerà la vivibilità urbana e amplierà l’offerta pubblica a servizio dei cittadini. I nostri uffici si sono fatti trovare pronti a cogliere questa opportunità offerta dal piano di ripresa e resilienza e questo ha portato un vantaggio concreto alla nostra comunità”.

Soddisfatto anche l’assessore allo sport, Fabrizio Rossi: “Portiamo avanti con tenacia una politica che mira a costruire, ristrutturare o rigenerare spazi destinati alle attività sportive. Luoghi in grado di accogliere tutti, dai più grandi ai più piccoli. Strutture come quella che andremo a inaugurare fanno fare un salto di qualità alla città: Grosseto è sempre più un capoluogo amico dell’ambiente e dello sport all’aria aperta e questo va in una positiva contrapposizione con le abitudini contemporanee, fatte di troppa vita sedentaria e chiusura verso l’esterno”.